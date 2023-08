Mais de 15 mil ingressos vendidos para Sport x Ituano; Renan exalta torcida

A- A+

Depois de dois jogos longe de casa, nesta sexta-feira (25) o Sport volta a atuar na Ilha do Retiro. Às 21h30, o Leão recebe o Ituano, em duelo válido pela 25ª rodada da Série B. Em nova parcial divulgada pelo clube, 15.531 ingressos já foram vendidos para a partida que marca a despedida de Luciano Juba.

Às vésperas do confronto, o goleiro Renan reforçou a importância do torcedor lotar o estádio nesta sexta-feira. "Sempre falo que é uma força muito grande, e isso passa para nós todo jogo. Mesmo fora de casa, sentimos a energia, o apoio, a importância que a torcida tem para a gente nos jogos. Em um campeonato difícil como a Série B, precisamos da força do torcedor, os adversários sabem da força que a torcida do Sport tem", ressaltou.

Com 45 pontos, o Sport é o atual vice-líder da Segundona. O Leão está dois pontos atrás do Vitória e três na frente do Novorizontino, primeiro time fora do G-4. Jogando na Ilha do Retiro, a equipe dirigida por Enderson Moreira tem o melhor aproveitamento da competição. São 31 pontos somados em 12 jogos.

Check-in para PCDs

O check-in exclusivo para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre na sexta (25), das 9h às 21h30, na secretaria social, mediante disponibilidade.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias da social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas no dia do jogo, das 9h até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade.

Confira os valores

Sócios

Sociais: R$ 55

Arquibancada Sede: R$ 45

Arquibancada Frontal: R$ 50

Assentos Especiais: R$ 60

Cadeiras de Ampliação: R$ 70

Cadeiras Centrais: R$ 90

Não sócios

Arquibancada Sede: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Assentos Especiais: R$ 120/ R$ 60 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 140/ R$ 70 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 180/ R$ 90 (meia)

Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 90/ R$ 45 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 08h desta sexta até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

Assentos Especiais: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 110

Camarote: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Proprietário e Sócio

Assentos Especiais: R$ 55

Cadeiras de Ampliação: R$ 55

Cadeiras Centrais: R$ 55

Camarote: R$ 55

Bilheterias física

Social

Quinta (24): 09h às 17h

Sexta (25): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

Quinta (24): 09h às 17h

Sexta (25): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Veja também

Mercado da bola Toko Ekambi, atacante do Lyon, se transfere para o saudita Abha FC