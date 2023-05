Mais de 150 torcedores são detidos por canções antissemitas antes de jogo pelo Campeonato Holandês

A- A+

Alguns torcedores foram detidos pela polícia holandesa em uma estação de metrô próxima ao Estádio Johan Cruijff, em Amsterdam, onde joga o Ajax. A informação é do Rádio AT5.

Foram identificados torcedores, provavelmente do AZ, disparando gritos ofensivos, com teor antissemita, devido à proximidade do Ajax com a comunidade judaica da cidade. O clube é alvo constante de rivais pela ligação com o judaísmo.

Antes da Segunda Guerra Mundial, estima-se que 80 mil judeus viviam na capital holandesa, que era conhecida como "Jerusalém do Ocidente" antes de ser invadida pela Alemanha de Hitler e ter parte do seu povo exterminado. Não somente isso, o clube também já teve diversos presidentes e jogadores praticantes da religião judaica.

O registro policial indica que os detidos foram alertados mais de uma vez a interromper os gritos antissemitas, mas não obedeceram. Por causa disso, o trem parou na estação Strandvliet, em torno das 19h30 (14h30 no horário de Brasília), para que todos que cantavam fossem presos. A confusão foi gigantesca.

"Os torcedores foram solicitados várias vezes a parar de cantar", acrescentou a polícia, antes das prisões. "A polícia deteve 154 torcedores de futebol esta noite por canções antissemitas no metrô da cidade. O trem foi parado e os apoiadores foram presos por insulto", escreveu o centro de comando da polícia.

Dentro de campo, Ajax e AZ empataram em 0 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Holandês, neste sábado. Os dois clubes ocupam uma posição similar na tabela: O Ajax está em 3º, com 63 pontos, e o AZ em 4º, com 61.

