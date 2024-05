A- A+

RECORDE DE PÚBLICO Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para amistoso da Seleção Brasileira feminina no Recife Cinco setores disponibilizados para vendas estão esgotados; CBF poderá abrir novos setores de acordo com o aumento da demanda

A Seleção Brasileira feminina fará um amistoso contra a Jamaica no próximo sábado (1), às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Para o confronto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a parcial de mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, com todos os setores esgotados.

A partida servirá como um preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, e marcará o reencontro do torcedor pernambucano com a seleção feminina, que fez seu último jogo em Pernambuco no ano de 2011.

Com a grande procura pelos ingressos, o duelo contra a Jamaica deverá estabelecer o novo recorde de público da seleção feminina no Nordeste. Até o momento, o recorde era de 10.643 torcedores presentes, na partida contra o Canadá, em 2015, na Arena das Dunas.

Com todos os setores inferiores comercializados, a CBF iniciou a venda para o setor leste superior na última segunda-feira (27), mas os bilhetes se esgotaram nesta terça-feira (28). Com o aumento da demanda, a expectativa é que a entidade disponibilize mais ingressos para outros setores do anel superior.

Treinando pelo segundo dia no estádio do Arruda, a Seleção foi bem recepcionada pelos torcedores pernambucanos. Em treino aberto, realizado nesta terça-feira (28), mais de três mil pessoas estiveram presentes nas arquibancadas para incentivar as jogadoras da Canarinho.

Mudanças na convocação

Inicialmente convocadas para os amistosos contra a Jamaica, que acontecerão nos dias 1 e 4 de junho, em Pernambuco e na Bahia, respectivamente, as atletas Bia Zaneratto, Fê Palermo, Priscila, Aline Gomes, Ana Flávia e Rillary precisaram ser substituídas. Veja os motivos e como fica a nova convoação para os duelos:

Bia Zaneratto (Debinha) - em tratamento devido a uma lesão no pé;

Fê Palermo (Bruninha) - lesão ligamentar no pé direito;

Priscila (Laís Estevam) - lesão na panturrilha direita;

Aline Gomes (Fernanda) - lesão muscular;

Ana Flávia (Anna Luiza) - entorse do tornozelo;

Rillary (Eluiza) - lesão medial no cotovelo.

Outras informações

Gratuidade

Crianças até 7 anos de idade não pagam ingresso.

Venda de ingressos

Os ingressos não serão comercializados na bilheteria da Arena de Pernambuco no dia da partida. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site https://selecao.eleventickets.com/#!/home. O ingresso não precisa ser impresso, basta apresentar o QR Code na hora da entrada.

Veja também

Seleção feminina Cristiane admite competitividade por vaga nas Olimpíadas e pondera chegada na Copa de 2027