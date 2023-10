A- A+

SPORT Mais de 20 mil torcedores do Sport garantem presença na Ilha do Retiro para duelo desta segunda Partida entre Sport e Ponte Preta será iniciada às 20h desta segunda-feira (9)

Até agora, mais de 20 mil torcedores do Sport garantiram presença no estádio da Ilha do Retiro para a noite desta segunda-feira (9), quando o Leão da Ilha recebe, às 20h, a Ponte Preta, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A nova parcial de ingressos vendidos foi divulgada pelo clube nas redes sociais na tarde deste domingo (8), sendo o número exato 21.789.

Atualmente, o time pernambucano soma 54 pontos e ocupa o terceiro lugar da tabela de classificação. A Ponte Preta, por sua vez, está em 16º, com apenas 33.

Para o confronto desta segunda, o técnico Enderson Moreira espera poder contar com o retorno do lateral-direito Eduardo, que se recupera de uma lesão na coxa, e também com volante Ronaldo Henrique, que vem tratando um quadro de pubalgia junto ao departamento médico do clube. Há, ainda, a expectativa pela volta do meia argentino Alan Ruiz, que não pôde ser acionado na rodada passada, pois estava cumprindo suspensão.

