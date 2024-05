Mais de 26 mil ingressos vendidos para Sport x Fortaleza, pela semifinal da Copa do Nordeste

A- A+

Empolgada com a atuação da equipe contra o Atlético-MG e com a possibilidade do time chegar à terceira final de Copa do Nordeste consecutiva, a torcida do Sport promete lotar a Arena de Pernambuco, para apoiar o Leão neste domingo (26), às 18h, diante do Fortaleza, pela semifinal da competição regional. Em parcial divulgada pelo clube, 26.430 ingressos foram vendidos de forma antecipada.

Ainda segundo o Sport, os setores Leste Inferior e Sul Inferior já foram esgotados. A expectativa é que pelo menos 35 mil torcedores compareçam à Arena de Pernambuco para acompanhar o clássico nordestino. A venda para os torcedores visitantes será feita de forma online e começa neste sábado (25), às 8h.

Confira os valores:

Oeste Inferior

Assento Premium: R$ 100,00 (Sócio e meia) / R$ 200,00 (Não sócio) / R$ 100,00 (Proprietário) / R$ 50,00 (Proprietário e Sócio)

Camarotes Oeste

R$ 150,00 (Sócio e Não sócio) / R$ 100,00 (Proprietário) / R$ 50,00 (Proprietário e sócio)

Deck Oeste

R$ 100,00 (Proprietário) / R$ 50,00 (Proprietário e Sócio)

Oeste Superior

R$40,00 (Sócio e meia)/ R$ 80,00 (Não sócio)

Sul superior

R$ 25,00 (Sócio e meia) e R$ 50,00 (Não sócio)

Camarotes lestes

R$ 100,00 (Sócio, não sócio e proprietário) e R$ 50,00 (Proprietário e sócio)

Leste superior

R$ 35,00 (Sócio e meia) R$ 0,00 (Não sócio)

Norte superior (Visitante)

R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia)

