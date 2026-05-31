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PARIS Mais de 400 detidos em tumultos na França, após vitória do PSG Paris virou palco de celebração e momentos de tensão entre torcedores

Paris voltou a ser uma festa: um ano após as turbulentas comemorações que se seguiram ao primeiro título da Liga dos Campeões conquistado pelo PSG, torcedores do clube francês tomaram as ruas neste sábado (30) para celebrar o mais recente sucesso de seus ídolos no principal torneio continental, tudo isso em meio a um amplo esquema de segurança, reforçado para conter os tumultos que deixaram mais de 400 detidos.

Já houve momentos de tensão desde o início de uma noite que começou com a vitória do PSG nos pênaltis (4 a 3 após empate por 1 a 1) sobre o Arsenal na final de Budapeste.

Mais de 22 mil agentes de segurança foram mobilizados na França, incluindo 8 mil em Paris, depois que os atos violentos mancharam as comemorações do ano passado.

Na ocasião, haviam sido mobilizados 5.400 policiais e gendarmes em Paris e sua região metropolitana, em uma noite que terminou com a detenção de 416 pessoas, cerca de 280 na capital, onde a polícia apreendeu 24 sinalizadores e cerca de cem morteiros, informou o Ministério do Interior.

Ao apresentar o balanço, o titular da pasta, Laurent Nunez, classificou os distúrbios, nos quais sete policiais ficaram feridos, como "absolutamente inaceitáveis".

No início da noite, um ponto de ônibus foi destruído muito perto da avenida Champs-Élysées, e um policial ficou ferido.

Também foram registrados danos em uma padaria, um restaurante, dois estabelecimentos comerciais e seis veículos na região da Porte de Saint-Cloud, próxima ao estádio do PSG.



Carro em chamas durante os confrontos em Paris após a vitória do PSG. Foto: LOU BENOIST / AFP





Telões gigantes

Mas, além desses distúrbios isolados, o ambiente nas ruas era o típico de uma grande celebração esportiva, com carros buzinando, comemorações em bares e restaurantes e uma atmosfera de alegria generalizada, em uma noite de temperaturas elevadas, mais típica do verão do que da primavera francesa.

A partida foi acompanhada pela televisão em toda a cidade, mas o estádio Parque dos Príncipes foi transformado no principal ponto de encontro dos torcedores, com seis telões gigantes.

Assim que o jogo terminou, os cânticos ecoaram: "Campeões da Europa!", "Isto é Paris!", "Luis Enrique, Luis Enrique!", enquanto fogos de artifício iluminavam o céu da capital francesa por aquela vitória conquistada a 1.500 km de distância.

"Viemos de longe e só pensávamos na vitória. O PSG é o clube de referência da França, então vamos comemorar, vai ser uma grande noite!", dizia Riad, de 26 anos e com os cabelos tingidos de loiro, após viajar de Charleville-Mézières (norte da França, perto da fronteira belga) para assistir ao jogo no Parque dos Príncipes.



"Uma nova estrela brilha em Paris"

Marc e Baptiste, ambos de 28 anos, já haviam vivido a final do ano passado diante dos telões do estádio e quiseram repetir a experiência porque "o ambiente é uma loucura, o entusiasmo é incrível, parece que você está lá!".

"Luis Enrique nos levou a uma nova dimensão. Entregamos as chaves do caminhão para a pessoa certa", comemorou Baptiste.

Após o apito final, a festa também se espalhou para outros locais emblemáticos.

Milhares de torcedores, vestindo camisas do PSG, seguiram em direção à Champs-Élysées, onde por volta das 21h30 locais (17h30 de Brasília) já havia 20 mil pessoas reunidas, segundo a polícia, e também para a Praça da República.

Diante da enorme afluência de usuários, a rede de transportes públicos (metrô e ônibus) foi "fortemente impactada" na noite deste sábado, com algumas linhas interrompidas "para garantir a segurança dos passageiros e dos motoristas".

Logo após o término da partida, o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, parabenizou o clube na rede social X: "Uma nova estrela brilha em Paris! Parabéns ao PSG, que faz toda a Europa sonhar. A França está orgulhosa".

O próprio Macron receberá os integrantes do PSG no domingo no Palácio do Eliseu, após o retorno da equipe ao país, em um domingo no qual o Campo de Marte, em frente à Torre Eiffel, será o local das comemorações ao fim da tarde e à noite, com uma previsão de quase 100 mil torcedores.

A mesma Torre Eiffel que, na noite de sábado, foi iluminada com as cores azul e vermelha do clube agora bicampeão da Europa.



Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026

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