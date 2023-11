Mais de 400 mil novos ingressos sairão à venda para Jogos de Paris 2024

A- A+

Mais de 400 mil novos ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão colocados à venda a partir do dia 30 de novembro, enquanto 7,2 milhões de entradas já foram vendidas, anunciaram os organizadores do evento nesta quarta-feira (22).

"Trata-se, sem dúvida, de uma das últimas oportunidades para comprar ingressos para os Jogos Olímpicos", informou o comitê de Paris 2024.

A venda desses ingressos, alguns dos quais foram reservados por motivos comerciais enquanto se espera a definição da configuração das sedes, começará no dia 30 de novembro, às 06h00 (horário de Brasília), no site tickets.paris2024.org.

Será possível adquirir entradas para todas as modalidades e sessões, incluindo aqueles esportes cujas vendas tinham sido encerradas, como a natação.

Sendo assim, cerca de 6 mil ingressos estarão à disposição do público para acompanhar as provas de natação no pavilhão Défense Arena; 24 mil para o tênis no complexo de Roland Garros; 14 mil para o hipismo nos jardins do Palácio de Versalhes; 25 mil para o vôlei de praia aos pés da torre Eiffel e 30 mil para o atletismo no Stade de France, detalharam os organizadores.

Entre essas entradas à venda, cerca de 70 mil custarão o preço mínimo de 24 euros (R$ 127 na cotação atual). Na ausência de sorteio, os ingressos serão distribuídos por ordem de aquisição entre os compradores.

Outros bilhetes serão colocados à venda nos próximos meses, mas em menor número. Também existirá a opção de compra pela plataforma de revenda que será aberta no início de 2024. Os organizadores esperam vender um total de 10 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto do ano que vem.

