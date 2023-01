A- A+

Futebol Mais eficiente na zaga? Anilson analisa improvisação no Náutico Lateral-direito tem sido utilizado como zagueiro com o técnico Dado Cavalcanti

“Não é segredo que, nas três últimas rodadas do Brasileiro, atuei contra o zagueiro. É uma função em que, em 2019 e 2020, eu também já fui usado por Fernando Diniz no São Paulo, nos treinamentos, e depois por Alex. É uma posição que estou adaptado e não foi difícil me encontrar ali atrás”. Com essa frase do lateral-direito Anilson, fica claro que jogar no miolo de zaga do Náutico não será novidade na carreira. A questão é: em 2023, o jogador seguirá improvisado no setor?



“Quero ser eficiente, útil onde quiserem me colocar, seja na lateral ou na zaga. Claro que passei muitos anos na lateral, mas se eu estiver me destacando na zaga, vou continuar lá”, destacou o jogador. Quando questionado sobre em qual posição o técnico Dado Cavalcanti acredita que ele será mais eficiente, Anílson foi direto. “Acho que na zaga”.





Nos amistosos e jogos-treino da pré-temporada, Anílson tem atuado na zaga, com Victor Ferraz ocupando a lateral direita. Tendência que isso também aconteça na estreia do Náutico em 2023, perante o Central, sábado (7), no Lacerdão.



“Fizemos três jogos-treino contra o sub-20, dois amistosos contra o ASA. Ainda não estamos 100% fisicamente, mas mentalmente estamos bem. Teremos uma estreia difícil, contra uma equipe cascuda, mais experiente que a nossa. Mas acredito que isso fará pouca diferença. O Náutico entrará para vencer e defender o título”, declarou.

