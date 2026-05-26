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Futebol Mais erros do que acertos: confira aproveitamento do Náutico em pênaltis em 2026 Timbu já desperdiçou quatro penalidades neste ano, sendo duas com Paulo Sérgio, uma com Vinícius e outra com Dodô

Mesmo com a vitória por 1x0 diante do Cuiabá que manteve o Náutico na segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu o incômodo com o aproveitamento da equipe nas penalidades. Perante o Dourado, Dodô desperdiçou uma batida. Foi o quarto erro no fundamento somente em 2026.



Erros

Antes de Dodô, Paulo Sérgio e Vinícius já haviam desperdiçado outros pênaltis. O centroavante errou por duas vezes em clássicos contra o Santa Cruz pelas semifinais do Campeonato Pernambucano. Na ida, o centroavante parou em Rokenedy, no triunfo por 1x0, na Arena de Pernambuco. Na volta, ele teve duas oportunidades, balançando as redes na primeira e acertando a trave na segunda, na vitória alvirrubra por 2x0, no Esporte da Sorte Aflitos.

Paulo também teve uma cobrança contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo duelo de ida da final do Pernambucano. O camisa 9 balançou as redes no jogo que terminou empatado em 3x3.

Vinícius bateu dois pênaltis neste ano. No primeiro, marcou na vitória por 1x0 diante da Ponte Preta, nos Aflitos, pela Série B. Na segunda, no mesmo estádio e também pela competição nacional, desperdiçou a cobrança e viu o Timbu sair derrotado por 3x0 para o São Bernardo.



Mudança

Perante o Cuiabá, o técnico Hélio dos Anjos optou por colocar um novo cobrador, Dodô, que também falhou. “Ele treinou para caramba. Não tem essa história de batedor oficial. O batedor foi o Dodô, que está treinando. Eu autorizei. Antes do jogo, na palestra, eu falo três opções de cobradores de pênalti. E a primeira era o Dodô, depois o Vinícius e o Paulo Sérgio”, explicou o treinador.

“Quero deixar bem claro para não criar polêmica. É o quinto pênalti que perdemos, isso mexe comigo, mas a convicção é grande. Só perde quem bate. O batedor oficial era Dodô”, apontou. Nas contas de Hélio, também foi citado uma penalidade que Vinícius perdeu na Série C do ano passado, contra o Guarani, nos Aflitos, pelo quadrangular final. O Timbu foi derrotado na ocasião por 2x0.



Na próxima rodada, o Náutico visita o Sport, no sábado (30), na Ilha do Retiro. O Leão é o terceiro colocado da Série B, também com 19 pontos, mas ficando abaixo do Timbu pelo saldo de gols (7x6).

Para o confronto, o Náutico terá a ausência do meia Wenderson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. “Ele é um grande jogador, fazendo uma grande Série B, extraordinária. No final do ano passado, na Série C, em um momento difícil, ele vestiu a camisa e parecia que estava jogando na rua com os amigos. É um cara que ajuda muito, que faz a bola chegar macia. É uma perda grande, mas temos grandes jogadores também (para substituir)”, pontuou o atacante Vinícius.

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