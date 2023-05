A- A+

Santa Cruz Mais experiente, ítalo Henrique mira disputa por vaga no titular do Santa Cruz na volta ao clube Fruto das categorias de base do clube, jogador não esconde carinho pelo Tricolor

Revelado na base do Santa Cruz em 2019, o volante Ítalo Henrique não teve o contrato renovado e saiu do clube no início de 2022. Após ter rodado por alguns clubes do Brasil e ter acumulado no currículo camisas como a do ABC e do Tombense, o atleta se enxerga mais preparado para ajudar o Tricolor na disputa de Série D. Para isso, o jogador parece saber o que é necessário fazer para conquistar uma vaga no time titular.

“Acredito muito no trabalho, creio se eu trabalhar firme, fazendo tudo que o professor pede nos treinamentos, vou brigar pela titularidade", afirmou o volante. O atleta já participou do último jogo do Santa, quando foi acionado saindo do banco de reservas antes da metade do segundo tempo, no jogo contra o Iguatu, na estreia da Série D.

Mesmo quando esteve fora, o jogador continuou com a Cobra coral na memória e não escondia o desejo de voltar, mas admite que não esperava que fosse tão cedo. “Passava pela minha cabeça que eu ia voltar, mas que não seria agora. Nos clubes em que passei eu fui bem, tanto no ABC e no Tombense. Até mesmo no Floresta, quando fui emprestado pelo Santa para a disputa da própria Série D e consegui o acesso por lá", declarou o atleta.

Fruto das categorias de base do clube, Ítalo Henrique é natural do Recife e não esconde o sentimento que tem pelo Tricolor do Arruda. "É um clube com quem eu me identifico muito, onde comecei na base e cheguei ao profissional. Me sinto muito feliz de estar vestindo essa camisa que é pesada. Fiz muitos bons jogos aqui e outros que deixei a desejar. Mas faz parte, subi muito novo e agora ganhei mais casca e amadureci mais", refletiu Ítalo.

