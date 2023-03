Mais jovens chegando: Náutico apresenta goleiro Cássio e atacante Alisson

A- A+

Com as chegadas do goleiro Cássio, de 21 anos, de do atacante Alisson, 20, o Náutico aumentou a lista de jovens que formam o elenco alvirrubro em 2023. No grupo comandado pelo técnico Dado Cavalcanti, a equipe conta com nomes como Nathan, Júlio e Kayon. Apresentados oficialmente nesta segunda (13), a dupla de novatos ressaltou a importância de ganhar espaço entre os profissionais do Timbu.

Alisson já tinha recebido algumas oportunidades no time principal do Vitória. Chegou, inclusive, a ficar no banco de reservas contra o Náutico em 2023, na derrota do Leão por 3x2, pela Copa do Nordeste.

“Surgiu a oportunidade de jogar no Náutico no início do ano, mas o professor João Burse decidiu me utilizar no elenco. Daí, com o passar do tempo, ele saiu do clube, eu perdi espaço com o novo treinador e surgiu novamente a chance de vir para o Náutico. Conversei com meus empresários e achamos uma boa opção vir para cá. Estou feliz e espero dar o meu melhor, fazendo gols e dando assistências”, afirmou.



Para Cássio, essa será a primeira oportunidade de atuar com os profissionais. O jogador vem da base do América/MG, presente na equipe sub-20 que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.





“A Copinha é um grande campeonato, muito disputado. Todos os jogadores de base esperam jogar e mostrar seu potencial. Fui com esse sentimento. Graças a Deus, fiz uma grande campanha, chegamos à final e consegui me destacar nos jogos. Foi um grande passo na minha carreira. Consegui crescer, me desenvolver e viver experiências muito boas para um jogador da minha idade”, declarou.



A dupla chega para acirrar a briga por espaço no Náutico. No gol, Cássio vem para ser opção ao goleiro Vagner, que atravessa boa fase no clube. “É uma disputa saudável. Vagner é um profissional exemplar e tenho muito a crescer tendo um cara como ele. Não só ele como também Bruno e toda a comissão”, contou.



Alisson tem o trunfo de já ter trabalhado com Dado no próprio Vitória, além de reforçar a importância de ter trabalhado com outros nomes experientes no clube baiano. No Náutico, o “espelho” citado pelo jogador é o centroavante Jael, de 34 anos.



“Fiz alguns jogos com Dado no início do ano passado no Baiano. É um profissional que me ajudou bastante. Eu o conheço e ele me conhece. Espero que a gente consiga os objetivos juntos, conquistando o acesso para a Série B e ser campeão do Pernambucano. Também é importante trabalhar com jogadores mais experientes. No Vitória, trabalhei com Osvaldo, Léo Gamalho e Thiago Lopes. Aqui no Náutico, temos Jael, um jogador já rodado no futebol. Eles estão sempre nos ajudando, mostrando como podemos evoluir”, frisou.

