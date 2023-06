A- A+

COPA FEMININA Mais rica em lista da Copa do Mundo Feminina, Marta tem salário 100 vezes menor que o de Neymar Disparidade em relação ao futebol masculino é desafio para a modalidade; atleta mais bem paga no esporte ganha 188 vezes menos que Cristiano Ronaldo

Vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa em seis oportunidades, Marta recebe atualmente, no Orlando Pride, um salário estimado em US$ 400 mil por ano (R$ 1,94 milhão, na cotação atual).

A informação consta de reportagens de vários veículos da imprensa europeia, incluindo o jornal "Marca", que divulgou na quinta-feira um ranking das jogadoras mais ricas da Copa do Mundo Feminina, com a brasileira na primeira posição. O diário aponta que a estrela da seleção e uma das maiores atletas da História da modalidade é estimada em US$ 13 milhões (R$ 63 milhões).

Estrelas do futebol, como Marta, despontaram pelo talento em campo e pela voz ativa fora dos gramados, contribuindo para o aumento da popularidade da modalidade feminina nos últimos anos. No entanto, a disparidade em relação ao salário dos homens ainda é um desafio.

Para se ter uma ideia, segundo o jornal "L'Équipe", Neymar recebe no Paris Saint-German cerca de 36 milhões de euros por temporada (equivalente a R$ 190 milhões — 100 vezes mais que a estrela da seleção feminina). A este ganho, o camisa 10 do PSG ainda soma contratos comerciais e direitos de imagem.

Da lista do "Marca", o maior salário entre atletas da Copa Feminina é o da americana Alex Morgan, do San Diego Wave: cerca de US$ 450 mil por ano (R$ 2,1 milhões). Entre todos os atletas do futebol, o mais bem pago é Cristiano Ronaldo, que se transferiu para o saudita Al-Nassr para ganhar 75 milhões de euros (R$ 396 milhões) por temporada, fora os rendimentos de propaganda e direitos de imagem.

Com isso, o astro português tem salário 188 vezes maior que o da estrela americana.

Marta - 1ª

Vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa em seis oportunidades, a brasileira é considerada uma das maiores atletas da modalidade — senão, a maior. Atualmente no Orlando Pride, da liga americana de futebol, a atacante tem salário de cerca de US$ 400 mil por ano (R$ 1,9 milhão) e fortuna estimada em US$ 13 milhões (R$ 63 milhões). Marta já vestiu a camisa da seleção em 174 partidas, fez 115 gols e defenderá as cores do país mais uma vez na Copa do Mundo.

Wendie Renard - 2ª

A atleta será a capitã da seleção da França na Copa, posição que também ocupa no clube Lyon — o mais bem-sucedido da modalidade feminina, com 14 títulos da liga local e 8 de competições europeias. Com a camisa do país, fez 144 partidas e vai agora para a sua terceira Copa do Mundo. De acordo com o "Marca", o salário da atleta é de US$ 400 mil por ano (R$ 1,9 milhão), mas a fortuna dela já chega a US$ 10 milhões (R$ 48,5 milhões).

Amandine Henry - 3ª

A atleta quase precisou deixar o futebol em 2007, quando tinha apenas 18 anos, por causa de uma grave lesão no joelho. No entanto, a francesa se recuperou e se uniu ao plantel vencedor do Lyon, assim como Wendie Renard. Em 2019, foi vice na disputa de melhor jogadora da Copa do Mundo, disputada em casa, na França. O salário dela é de US$ 390 mil por ano (R$ 1,8 milhão) e o patrimônio líquido, estimado em US$ 7 milhões (R$ 33,9 milhões).

Alex Morgan - 4ª

A americana é uma das maiores estrelas do futebol feminino na História e uma das mais artilheiras, com 121 gols em 206 aparições com a camisa dos EUA. Segundo o "Marca", Alex tem salário atualmente maior que o das adversárias, ganhando cerca de US$ 450 mil por ano (R$ 2,1 milhões). No entanto, seu patrimônio é estimado em US$ 4 milhões (R$ 19,4 milhões).

Megan Rapinoe - 5ª

Ícone da modalidade pela voz ativa em defesa do desenvolvimento do futebol feminino e da igualdade de condições, Megan Rapinoe já defendeu os Estados Unidos em três Copas do Mundo. Levantou o troféu em duas delas e, de quebra, levou a Bola de Ouro em 2019. A jogadora tem salário estimado em US$ 445 mil por temporada (R$ 2,1 milhões), pouco menos que a compatriota Alex Morgan. Sua fortuna é estimada em US$ 3,7 milhões (R$ 17,9 milhões).

