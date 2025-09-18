Mais times e menos datas: Copa do Nordeste pode sofrer mudanças para 2026

A- A+

A Copa do Nordeste pode sofrer alterações para a disputa da próxima temporada. Nesta quinta-feira (18), os presidentes das federações da região se reuniram, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para detalhar as novidades que serão apresentadas à diretoria de competições da entidade que comanda o futebol nacional.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, destrinchou as modificações que podem ser feitas para 2026. O torneio deve contar com 20 clubes, sendo dois de cada estado, além de mais um de Bahia e Ceará - federações melhores ranqueadas nacionalmente. São quatro clubes a mais em relação ao sistema adotado nos últimos anos.

Os participantes seriam os campeões e vice de cada Estadual, e os terceiros colocados dos campeonatos Baiano e Cearense. No caso de Pernambuco, por exemplo, os representantes seriam Sport e Retrô. Caso a competição mantenha o atual formato, o Rubro-negro e o Náutico seriam os clubes presentes na fase de grupos, enquanto a Fênix e o Santa Cruz jogariam a fase preliminar.

Na proposta que será sugerida para o próximo ano, os 20 clubes seriam distribuídos em quatro grupos na primeira fase. Ou seja, cinco equipes por grupo, mas que não se enfrentariam entre si. A ideia é ter disputas parelas entre dois grupos, com cinco jogos na fase inicial. Os dois primeiros colocados de cada chave avançariam.

No mata-mata, das quartas de final até a decisão, os confrontos seriam disputados em sistema de ida e volta. Assim, no total, a competição seria realizada em 11 datas, duas datas a menos em relação a edição vencida pelo Bahia neste ano, contando a fase preliminar disputada no início de janeiro.

Procurado pela reportagem, o vice-presidente da CBF e presidente da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol (FNF), José Vanildo, é o responsável por coordenar o grupo de trabalho pela reformulação do Nordestão, e pontuou que a ideia é "modernizar e democratizar" o torneio. Ainda segundo o dirigente, com o novo calendário, a ideia "é não interferir no desenrolar dos estaduais e também das competições nacionais". Neste ano, a competição terminou no último dia 06.

De acordo com Vanildo, até esta quinta-feira (19), a proposta será apresentada ao presidente da CBF, Samir Xaud, e também ao diretor de competições da entidade, Júlio Avelar. Há otimismo por parte das federações de que a reformulação da Copa do Nordeste seja incluída no calendário do futebol brasileiro para 2026, que será divulgado em outubro.

