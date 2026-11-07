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FÓRMULA 1 Mais um brasileiro no grid da Fórmula 1 em São Paulo: Max Verstappen; entenda Piloto holandês, que namora filha de Nelson Piquet, ganhou o RG brasileiro durante GP em São Paulo

O piloto holandês Max Verstappen, que namora a modelo e colunista brasileira Kelly Piquet desde outubro de 2020, entrou na brincadeira dos organizadora do Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo.

Verstappen posou com um cartaz que imita a identidade brasileira no paddock de Interlagos.

O piloto tem uma filha com a brasileira e que costuma passar semanas de férias em Brasilia na casa da famlia dela.

Em postagem no Instagram, Verstappen aparece com o RG e a organização diz que "temos mais um brasileiro no grid".

A referência é porque dois pilotos brasileiros estarão em casa para a corrida: Gabriel Bortoleto pela Audi e Rafael Câmara, que fará sua estreia pela Haas após a saída de Esteban Ocon.

Fãs estão comentando a postagem: em um dos textos, há a citação de que, se até Lewis Hamilton ganhou RG brasileiro (ele tem o título de Cidadão Honorário do Brasil, uma honraria puramente simbólica), Verstappen também merecia.

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