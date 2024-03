A- A+

POLÍCIA Mais um homem é preso pela polícia por suspeita de participação no atentado ao ônibus do Fortaleza Homem de 19 anos foi preso em um condomínio residencial no bairro da Iputinga, no Recife

Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta terça-feira (19) por suspeita de ter participado do atentado ao ônibus do time do Fortaleza, no trajeto entre a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e o hotel em que a delegação estava hospedada, no Recife. O detido não teve a sua identidade revelada pela polícia.

De acordo com a corporação, o homem foi preso em um condomínio residencial no bairro da Iputinga, na capital pernambucana. Ele é o quarto suspeito capturado.

"Após realização dos procedimentos cabíveis, o autor foi apresentado à Justiça e recolhido para uma unidade prisional", disse a PCPE em nota.

Mais de mil lesões

O atentado sofrido pela delegação do Fortaleza provocou um total de 1.200 lesões, somando os impactos em todos os atletas afetados.

“Nós estamos falando de seis atletas periciados. Dos seis, eu acompanhei pelo menos 1.200 lesões nesses atletas. A natureza das lesões fala por si só. Temos lesões contusas, perfurantes, queimaduras de segundo grau, lesões com deformidade definitiva. Temos lesões que não vão se apagar mais, que são cicatrizes definitivas”, revelou o médico do Tricolor do Pici, Cláudio Maurício, em entrevista à TV Verdes Mares.



"Muitas lesões poderiam ser fatais por centímetros", completou, detalhando o caso mais grave, do lateral Gonzalo Escobar, que levou 13 pontos entre a boca e a sobrancelha, além de sofrer traumatismo cranioencefálico.



