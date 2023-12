A- A+

Sport Mais um que fica: Sport anuncia a renovação do empréstimo do volante Felipe Jogador de 29 anos pertence ao Goiás e está no Leão desde julho

O Sport acertou a permanência de mais um jogador para a próxima temporada. Trata-se do volante Felipe, que teve seu vínculo de empréstimo renovado pelo Rubro-negro, junto ao Goiás, até o fim de 2024.

Aos 29 anos, Felipe chegou ao Sport em julho deste ano. Reserva no início, virou titular ao longo da Série B. Com boas aparições com a camisa leonina, foram 15 partidas ao todo, o suficiente para cair nas graças da torcida.

Além do cabeça de área, o Sport já acertou a renovação contratual de outras cinco peças para o próximo ano: o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-esquerdo Felipinho, o volante Fabinho e o meia Alan Ruiz.

No que diz respeito a reforços, o clube pernambucano anunciou as chegadas do goleiro Caíque França, do lateral-direito Lucas Ramon, do zagueiro Luciano Castán, e dos atacantes Arthur Caíke e Zé Roberto.

Ainda em formação, o elenco do Sport se reapresenta para dar início à pré-temporada na próxima quarta-feira (27).

