Mais uma opção para o lado direito, Rhuan Rodrigues afirma: "sou um lateral equilibrado"

Após o término das competições da primeira parte de temporada, o Santa Cruz se viu com poucas opções para a lateral direita durante a intertemporada. No período, o técnico Felipe Conceição chegou até a improvisar o volante Anderson Paulista na função. Contudo, essa não é mais a realidade no Arruda. Nesta quarta-feira (17), o Tricolor apresentou Rhuan Rodrigues, atleta de 23 anos e que se caracterizou como um jogador completo na sua posição.

“Sou um lateral equilibrado, tenho uma boa parte defensiva, forte fisicamente, gosto de fazer ultrapassagens e de atacar", declarou o atleta.

Natuaral do Rio de Janeiro, Rhuan atuou profissionalmente apenas em equipes cariocas. Ainda assim, tratou de mostrar que conhece bem o Santa Cruz e a fama que o clube tem. “O Santa Cruz é um clube enorme do futebol brasileiro, de tradição. Como sempre tive o costume de ver e viver o futebol, sempre entendi o tamanho do Santa, a paixão dos torcedores, entendo a dimensão da camisa que estou vestindo e do desafio que tenho pela frente”, disse o jogador.

Nas duas primeiras rodadas da Série D, o dono da posição foi Léo Fernandes, também recém-chegado ao clube. O elenco também conta com Jadson, atleta formado na casa. Rhuan disse estar motivado com a concorrência e afirmou que a equipe só tem a ganhar com a disputa pela camisa 2 tricolor. Sobre atuar no próximo domingo (21), contra o Campinense, no Arruda o atleta se colocou à disposição. “Eu joguei o Campeonato Carioca pelo Madureira, vinha treinando, não parei de trabalhar. Treinei na minha primeira semana aqui, estou adaptado e tenho a perspectiva de já poder jogar 90 minutos”









