Futebol Maistro agradece elogios de Hélio e projeta crescimento do Náutico na Série C Defensor formou a zaga do Timbu ao lado do Carlinhos, no empate em 0x0 com o Botafogo-PB, nos Aflitos

Mesmo sem sair com vitória no duelo diante do Botafogo-PB, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, elogiou a dupla de zaga da equipe, formada por Carlinhos e João Maistro. Parceria que teve pouco tempo de preparação, mas que conseguiu deixar uma boa primeira impressão.





“Fico muito contente com os elogios de Hélio. Já o enfrentei outras vezes, mas trabalhando ao lado dele foi meu primeiro jogo e a gente sabe do técnico que ele é, a importância dele no futebol nacional. Isso me dá confiança e eu fico grato por isso”, afirmou Maistro.

“Foi uma dupla de zaga boa. Tivemos dois dias de trabalho e conseguimos assimilar bem o que Hélio pediu. A gente foi conversando, tirando dúvidas com a comissão e chegamos ao jogo quase sem dúvidas alguma. Para um primeiro jogo foi muito bom”, completou o defensor, destacando a parceria com Carlinhos.

O próximo compromisso do Náutico é sábado (26), contra o CSA, no Rei Pelé, pela terceira rodada da Série C. O Timbu é o atual 16º colocado. O Azulão é o 13º, com dois.

“O adversário vai ser muito difícil mesmo. A gente sabe da qualidade do CSA, ainda mais jogando em casa ao lado da sua torcida. A postura do Náutico vai ser muito melhor do que teve nesse último jogo por conta de ter mais tempo de treino também”, apontou.

