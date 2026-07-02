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Eliminações

"Maldição dos 86 minutos": entenda o que aconteceu com as seleções africanas na Copa do Mundo

As eliminações das equipes africanas ocorreram com gols nas retas finais das partidas

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Senegal sofreu o primeiro gol da derrota para a Bélgica aos 86 minutos Senegal sofreu o primeiro gol da derrota para a Bélgica aos 86 minutos  - Foto: EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

As seleções africanas da Copa do Mundo 2026 sofreram eliminações na 16 avos de final com gols nos minutos finais das partidas. 

A maior parte dos resultados ocorreu com os lances decisivos aos 86 minutos (41' do segundo tempo). 

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Nas redes sociais, os torcedores começaram a chamar o momento de "Maldição dos 86 minutos" para as equipes africanas. 

Costa do Marfim 
A primeira seleção que sofreu com a maldição dos 86 minutos foi a Costa do Marfim. Os marfinenses empatavam em 1 a 1 contra a Noruega, quando sofreram o gol de Haaland na reta final da partida. 

O resultado colocou a Noruega no caminho do Brasil nas oitavas de final

Haaland gol da vitória Costa do Marfim Haaland fez o gol da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim. Foto: Paul ELLIS / AFP. 

RD Congo 
A República Democrática do Congo estava conquistando o resultado histórico diante da Inglaterra, uma das seleções favoritas ao título. 

Após abrir o placar, os congoleses estavam empatando até sofrer o gol de Harry Kane no minuto 86 da partida.

Wissa, principal jogador da RD Congo Yoane Wissa, principal jogador da República Democrática do Congo, lamenta gol perdido contra a Inglaterra. Foto: Odd ANDERSEN / AFP.

Senegal 
A pior situação passou com a seleção de Senegal. Os Leões de Teranga venciam a Bélgica por 2 a 0 e estavam com a vaga encaminhada. 

No minuto 86 da partida, os belgas diminuíram o placar com Lukaku e, três minutos depois, empataram com Tielemans. Na prorrogação, Tielemans voltou a marcar e garantiu a classificação da Bélgica às oitavas

Senegal x Bélgica Jogadores de Senegal lamentando derrota para a Bélgica. Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP. 

África do Sul 
A África do Sul também perdeu com gol na reta final da partida. O confronto diante do Canadá caminhava para a prorrogação, quando os sul-africanos sofreram o gol nos acréscimos da etapa final (90+2).

Jogadores da África do Sul Jogadores sul-africanos lamentaram a derrota para o Canadá. Foto: ETIENNE LAURENT / AFP.

Marrocos 
A exceção do entre as seleções africanas até o momento foi Marrocos. Ao contrário dos vizinhos do continente, os Leões do Atlas conseguiram o gol de empate contra a Holanda nos acréscimos do segundo tempo. 

A partida seguiu empatada na prorrogação e Marrocos garantiu a vaga na próxima fase com a vitória nos pênaltis.

Marrocos na Copa do Mundo Marrocos empatou o jogo contra a Holanda com gol na reta final. Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP. 

Próximos jogos 
A fase 16 avos de final ainda tem quatro seleções africanas em disputa para superar a maldição dos 86 minutos. 

Os confrontos desta sexta-feira (3) são entre Suíça x Argélia; Austrália x Egito; Argentina x Cabo Verde; e Colômbia x Gana.
 

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