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Eliminações "Maldição dos 86 minutos": entenda o que aconteceu com as seleções africanas na Copa do Mundo As eliminações das equipes africanas ocorreram com gols nas retas finais das partidas

As seleções africanas da Copa do Mundo 2026 sofreram eliminações na 16 avos de final com gols nos minutos finais das partidas.

A maior parte dos resultados ocorreu com os lances decisivos aos 86 minutos (41' do segundo tempo).

Nas redes sociais, os torcedores começaram a chamar o momento de "Maldição dos 86 minutos" para as equipes africanas.

Costa do Marfim

A primeira seleção que sofreu com a maldição dos 86 minutos foi a Costa do Marfim. Os marfinenses empatavam em 1 a 1 contra a Noruega, quando sofreram o gol de Haaland na reta final da partida.

O resultado colocou a Noruega no caminho do Brasil nas oitavas de final.

Haaland fez o gol da vitória da Noruega contra a Costa do Marfim. Foto: Paul ELLIS / AFP.

RD Congo

A República Democrática do Congo estava conquistando o resultado histórico diante da Inglaterra, uma das seleções favoritas ao título.

Após abrir o placar, os congoleses estavam empatando até sofrer o gol de Harry Kane no minuto 86 da partida.

Yoane Wissa, principal jogador da República Democrática do Congo, lamenta gol perdido contra a Inglaterra. Foto: Odd ANDERSEN / AFP.

Senegal

A pior situação passou com a seleção de Senegal. Os Leões de Teranga venciam a Bélgica por 2 a 0 e estavam com a vaga encaminhada.

No minuto 86 da partida, os belgas diminuíram o placar com Lukaku e, três minutos depois, empataram com Tielemans. Na prorrogação, Tielemans voltou a marcar e garantiu a classificação da Bélgica às oitavas.

Jogadores de Senegal lamentando derrota para a Bélgica. Foto: Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.

África do Sul

A África do Sul também perdeu com gol na reta final da partida. O confronto diante do Canadá caminhava para a prorrogação, quando os sul-africanos sofreram o gol nos acréscimos da etapa final (90+2).

Jogadores sul-africanos lamentaram a derrota para o Canadá. Foto: ETIENNE LAURENT / AFP.

Marrocos

A exceção do entre as seleções africanas até o momento foi Marrocos. Ao contrário dos vizinhos do continente, os Leões do Atlas conseguiram o gol de empate contra a Holanda nos acréscimos do segundo tempo.

A partida seguiu empatada na prorrogação e Marrocos garantiu a vaga na próxima fase com a vitória nos pênaltis.

Marrocos empatou o jogo contra a Holanda com gol na reta final. Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP.

Próximos jogos

A fase 16 avos de final ainda tem quatro seleções africanas em disputa para superar a maldição dos 86 minutos.

Os confrontos desta sexta-feira (3) são entre Suíça x Argélia; Austrália x Egito; Argentina x Cabo Verde; e Colômbia x Gana.



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