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ITÁLIA Maldini diz que Itália conversou com Carlo Ancelotti antes de abrir negociações com Guardiola Em coletiva de imprensa, dirigente da federação italiana afirmou que está começando a busca por um novo técnico pelos melhores do mundo

Em busca de um novo técnico para a seleção italiana, o ex-zagueiro Paolo Maldini, novo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), afirmou que teve conversas com Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira.



Em coletiva de imprensa, o dirigente disse que o diálogo aconteceu antes de abrir negociações com Pep Guardiola.

— Percebi, por parte de todos os envolvidos, a vontade de fazer parte deste movimento. Não podemos dar mais informações (sobre Pep Guardiola). Também conversamos com Ancelotti antes de Pep, mas achamos que era justo começar pelos melhores do mundo. Estamos buscando disponibilidade — disse Maldini.

O técnico Carlo Ancelotti tem contrato com a seleção brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2030. O acordo foi oficializado pela CBF antes mesmo do Mundial de 2026, onde o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para a Noruega com o treinador italiano recebendo diversas críticas pela postura da equipe.

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola está distante de um acordo com a seleção italiana. O treinador espanhol teria pedido um salário de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) por temporada, valor que inviabiliza a negociação.

Pep Guardiola deixou o comando do Manchester City após 10 anos. Foto: Ian Kington/AFP

De acordo com a publicação, a Federação Italiana de Futebol trabalha com um orçamento de aproximadamente 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) por ano para o cargo de técnico da seleção, metade da quantia exigida por Guardiola.

Diante das dificuldades para contratar Guardiola, a federação também avalia outros nomes para o cargo. Andrea Pirlo aparece como o favorito entre as alternativas, seguido por Roberto Mancini e Antonio Conte, segundo a imprensa italiana.

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