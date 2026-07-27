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Maldini e Leonardo deixam cargos na seleção italiana após 16 dias de trabalho e veto a Pirlo

Maldini e Leonardo eram os responsáveis por escolher o novo treinador da seleção após a saída de Gennaro Gattuso, que deixou o posto em abril

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Maldini foi contratado para ser um dos responsáveis pela contratação do novo treinador italianoMaldini foi contratado para ser um dos responsáveis pela contratação do novo treinador italiano - Foto: X/Divulgações

O clima na seleção italiana em busca por um treinador para levar a tetracampeã de volta a uma Copa do Mundo segue conturbado. De acordo com a Sky Sports e o jornalista Fabrizio Romano, o diretor da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Paolo Maldini, e o consultor, o brasileiro Leonardo, deixaram seus cargos nesta segunda-feira, 27, com apenas 16 dias de trabalho.

O motivo para a renúncia teria sido o veto do presidente da entidade, Giovanni Malagò, à contratação de Andrea Pirlo para ser o novo comandante. Com isso, a Itália parte agora para uma espécie de ‘plano D’, já que não conseguiu Carlo Ancelotti, Josep Guardiola e, agora, o ex-jogador campeão mundial em 2006.

Maldini e Leonardo eram os responsáveis por escolher o novo treinador da seleção após a saída de Gennaro Gattuso, que deixou o posto em abril após a perda para a Bósnia e Herzegovina na repescagem das Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo.

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Apesar de ter o status de lenda em seu país, Pirlo não é unanimidade como treinador. Em seis anos de carreira na função, seus feitos de mais destaque foram vencer a Copa da Itália e a Supercopa da Itália com a Juventus na temporada de 2020-21, a mesma em que ficou em quarto no Campeonato Italiano, torneio que o clube venceu nove vezes seguidas de 2012 a 2020.

O ponto principal, porém, não teria sido técnico, mas por ele ter em vigência contrato publicitária com a casa de apostas russa Fonbet, como ele mesmo deu a entender. "Lamento que uma decisão baseada em critérios esportivos tenha se transformado em uma controvérsia pública na qual foram me atribuídas intenções e ideias que não refletem minha personalidade", escreveu em seu Instagram.

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, anunciou que o novo treinador seria conhecido "em breve", enquanto Roberto Mancini ganha força para retornar à equipe pela qual foi campeão da Eurocopa de 2020. Sem Maldini e Leonardo, porém, fica a dúvida do quão rápido será esse movimento.

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