Copa Africana de Nações Mali vence Burkina Faso e vai enfrentar Costa do Marfim nas quartas da CAN Confronto da próxima fase está marcado para sábado (03)

O Mali derrotou Burkina Faso por 2x1 nesta terça-feira (30) e se classificou para as quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN), em que terá pela frente a anfitriã Costa do Marfim.

Os malineses abriram o placar com um gol contra do zagueiro Edmond Tapsoba logo aos 3 minutos de jogo e ampliaram com o atacante Lassine Sinayoko no início do segundo tempo (47').

Dez minutos depois, Burkina Faso descontou em cobrança de pênalti do capitão Bertrand Traoré (57'), que marcou seu terceiro gol na competição.

Na reta final, Burkina chegou a empatar, mas Issoufou Dayo estava impedido quando mandou a bola de cabeça para as redes (90').

O Mali chega pela primeira vez às quartas de final da CAN desde 2013. Sua adversária será a Costa do Marfim, que venceu todos os confrontos anteriores entre as equipes pela CAN: 3x0 na fase de grupos de 2008, 1x0 nas semifinais de 2012 e 1x0 nas oitavas de 2019.

Burkina Faso, semifinalista há dois anos, três vezes nas última cinco edições, desta vez se despede nas oitavas.

