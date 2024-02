A- A+

Futebol Espanhol Mallorca e Real Sociedad empatam na ida das semifinais da Copa do Rei Jogo de volta acontece no dia 27 de fevereiro, em San Sebastián, no País Basco

Mallorca e Real Sociedad não conseguiram passar do empate em 0x0 nesta terça-feira (6), no estádio Son Moix, em Maiorca, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, deixando o confronto totalmente aberto.

As duas equipes disputarão uma vaga na final no dia 6 de abril, em Sevilha, na partida de volta, na Reale Arena, em San Sebastián, no dia 27 de fevereiro.

Na quarta-feira (7), o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao no jogo de ida da outra semifinal que decidirá o segundo finalista da Copa do Rei.

