Mundial de Clubes Mamelodi Sundowns x Fluminense: escalações e onde assistir à partida pela Copa do Mundo de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes já tem três brasileiros confirmados nas oitavas de final da competição: Palmeiras, Botafogo e Flamengo. E nesta quarta-feira (25), o país pode garantir o seu quarto representante nacional no mata-mata. Trata-se do Fluminense, que encara o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo F.

#DIADEFLU



FLUMINENSE VAI JOGAR

EU VOU FICAAAAR

LOUCO DA CABEÇA

NADA ME INTERESSA

SOU TRICOLOOOOOR

SOU TRICOLOR

SOU TRICOLOOOOOOR

SOU TRICOLOOOORR



LAIA LAIA



É HOJE. PELO NOSSO SONHO. VAMOS, TRICOLOR!



#DIADEFLU pic.twitter.com/YMvVVEFNs2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 25, 2025

Mamelodi Sundowns x Fluminense

Para avançar de fase, a missão do Tricolor é simples. Líder do grupo com quatro pontos, os cariocas podem até empatar com os sul-africanos, terceiro colocado com três pontos, que já garantem presença no mata-mata.

Apesar de não ser o ideal, uma derrota do Fluminense também pode classificar a equipe às oitavas. O cenário, no entanto, só ocorre caso o Borussia Dortmund perca a sua partida para o Ulsan HD pela mesma diferença de gols de um hipotético tropeço do Tricolor. Os Aurinegros também entram em campo às 16h, no TQL Stadium, em Cincinnati.

A alternativa mais segura para o Fluminense continua sendo a vitória. Para vencer, no entanto, o Tricolor deverá travar duas batalhas: uma pelo controle do jogo e outra contra o forte calor de 30º C, previsto durante a realização da partida.

“O ponto crucial é que, da mesma forma que eles gostam da bola, nós gostamos também. O calor será quase que insuportável, então o time que tiver mais a posse vai se desgastar menos, e isso é uma vantagem. Temos que ter inteligência suficiente para ter mais a posse e cansar o adversário”, destacou Renato Gaúcho, treinador do Fluminense.

O pensamento também é compartilhado por Miguel Cardoso, técnico português do Sundowns, que espera um jogo bonito das duas equipes.

"O time que tem a bola corre menos, se submete a um estado menos agressivo. Vai ser um confronto de times que vão tentar levar o jogo para o lado deles. O jogo será bonito por isso, os dois times vão ter esse momento melhor. Claro que um gol pode mudar esse equilíbrio e criar caos”, avaliou.

Caso avance de fase, o Fluminense deve encarar um dos classificados do Grupo E, que podem ser River Plate, Inter de Milão ou Monterrey. As três equipes também definem seus futuros na competição nesta quarta, às 22h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Mamelodi Sundowns: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Kekana e Divine Lunga; Teboho Mokoena; Lucas Ribeiro, Themba Zwane, Marcelo Allende e Tashreeq Matthews; Iqraam Rayners. Técnico: Miguel Cardoso.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Nonato); Jhon Arias, Serna e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Onde assistir: Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e DAZN



