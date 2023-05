A- A+

Futebol Manaus x Náutico: confira onde assistir e as prováveis escalações do jogo válido pela Série C Bola rola às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (2), na Arena da Amazônia

A Série C do Campeonato Brasileiro inicia nesta terça-feira (2). Representante de Pernambuco no certame, o Náutico estreia na competição às 21h30 (de Brasília), diante do Manaus, na Arena da Amazônia. A competição é o principal objetivo do clube da Rosa e Silva no ano.

Para a estreia, o Timbu contará com alguns desfalques. Com um incômodo na posterior da coxa direita, Jael ficou no Recife. Alisson Santos, em situação ainda mais grave, também não viajou. Com uma entorse no tornozelo, o atacante será baixa por pelo menos três semanas. Para a vaga do 'Cruel', Júlio assume a posição.

No meio, Souza virou ausência desde o final da última semana. Com um incômodo no joelho, o camisa 8 é mais um desfalque importante para a estreia do Timbu. Gabriel Santiago e Matheus Carvalho brigam pelo espaço entre os titulares. Outra opção para Dado é improvisar Victor Ferraz no meio, acionando Diego Ferreira na lateral direita.

O Manaus, por sua vez, entra em campo com uma equipe completamente reformulada após a eliminação precoce no Amazonense. Sem entrar em campo de forma oficial há mais de um mês, o técnico Higo Magalhães comandou o time em dois jogos-treinos, contra Nacional-AM e Princesa do Solimões-AM como forma de preparar o elenco para a Terceirona.

Onde assistir?

O DAZN transmite a partida ao vivo.

Prováveis escalações

Manaus

Reynaldo; Lucas Mota, Douglas, Luiz Fernando (Gustavo Fagundes) e Dieyson; Gilson Alves, Charles, Felipe Baiano e Gabriel Correira; Franklin e Michel. Técnico: Higo Magalhães.

Náutico

Vagner, Victor Ferraz, Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago); Paul Villero, Kayon e Julio. Técnico: Dado Cavalcanti.

