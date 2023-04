A- A+

Futebol Manaus x Náutico, na estreia da Série C, tem mudança de horário Previamente marcado para ocorrer às 16h do dia 2 de maio, jogo passou para às 21h30

O jogo entre Manaus e Náutico, marcado para o dia 2 de maio, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, mudou de horário. Marcado inicialmente para ocorrer às 16h, o confronto passou agora para as 21h30, permanecendo na Arena da Amazônia.

A partida estava marcada inicialmente no período da tarde por conta de o local não ter iluminação suficiente para sustentar uma partida de futebol à noite. O Governo do Amazonas, porém, informou que vai contratar uma empresa particular para completar os refletores.

