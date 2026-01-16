Sex, 16 de Janeiro

FUTEBOL

Manchester City acerta contratação de Marc Guehi, capitão do Crystal Palace

Defensor inglês, de 25 anos, esteve perto de se transferir para o Liverpool no último dia da janela de transferências de setembro

Manchester City acerta contratação de Marc Guehi, capitão do Crystal Palace, apontam jornaisManchester City acerta contratação de Marc Guehi, capitão do Crystal Palace, apontam jornais - Foto: Reprodução / Instagram

O Manchester City chegou a um acordo em princípio para a contratação do zagueiro Marc Guehi, capitão do Crystal Palace, em meio a uma grave crise defensiva, segundo informaram veículos da imprensa britânica nesta sexta-feira (16).

O defensor inglês, de 25 anos, esteve perto de se transferir para o Liverpool no último dia da janela de transferências de setembro, mas a negociação acabou não se concretizando.

Além do Liverpool, outros clubes europeus de peso, como o Bayern de Munique, também demonstraram interesse em Guehi.

A expectativa era de que uma investida ocorresse apenas ao fim da temporada, quando o jogador ficaria livre no mercado. De acordo com a Sky Sports, porém, a negociação com o City já estaria em estágio final.

Questionado na véspera do clássico contra o Manchester United sobre o possível interesse no zagueiro, o técnico Pep Guardiola evitou comentários e afirmou que não tinha “nada a dizer” sobre o assunto.

Guehi foi capitão do Crystal Palace na conquista da Copa da Inglaterra em maio, justamente diante do Manchester City, e soma 26 convocações para a seleção inglesa.

Vice-líder da Premier League, seis pontos atrás do Arsenal, o City enfrenta uma série de desfalques no setor defensivo. Guardiola reconheceu a dificuldade e citou nominalmente as ausências que têm limitado as opções da equipe.

“Sem o John (Stones), sem o Ruben (Dias), sem o Josko (Gvardiol), estamos em uma situação difícil não por um jogo, mas por um período longo, muito longo”, afirmou o treinador.

“É uma situação complicada. O Ruben vai voltar em breve. O Josko, não. O John, esperamos vê-lo”, completou Guardiola.

