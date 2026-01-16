A- A+

FUTEBOL Manchester City acerta contratação de Marc Guehi, capitão do Crystal Palace

O Manchester City chegou a um acordo em princípio para a contratação do zagueiro Marc Guehi, capitão do Crystal Palace, em meio a uma grave crise defensiva, segundo informaram veículos da imprensa britânica nesta sexta-feira (16).

O defensor inglês, de 25 anos, esteve perto de se transferir para o Liverpool no último dia da janela de transferências de setembro, mas a negociação acabou não se concretizando.

Além do Liverpool, outros clubes europeus de peso, como o Bayern de Munique, também demonstraram interesse em Guehi.

A expectativa era de que uma investida ocorresse apenas ao fim da temporada, quando o jogador ficaria livre no mercado. De acordo com a Sky Sports, porém, a negociação com o City já estaria em estágio final.

Questionado na véspera do clássico contra o Manchester United sobre o possível interesse no zagueiro, o técnico Pep Guardiola evitou comentários e afirmou que não tinha “nada a dizer” sobre o assunto.

Guehi foi capitão do Crystal Palace na conquista da Copa da Inglaterra em maio, justamente diante do Manchester City, e soma 26 convocações para a seleção inglesa.

Vice-líder da Premier League, seis pontos atrás do Arsenal, o City enfrenta uma série de desfalques no setor defensivo. Guardiola reconheceu a dificuldade e citou nominalmente as ausências que têm limitado as opções da equipe.

“Sem o John (Stones), sem o Ruben (Dias), sem o Josko (Gvardiol), estamos em uma situação difícil não por um jogo, mas por um período longo, muito longo”, afirmou o treinador.

“É uma situação complicada. O Ruben vai voltar em breve. O Josko, não. O John, esperamos vê-lo”, completou Guardiola.

