A- A+

FUTEBOL Manchester City anuncia a contratação de Donnarumma por R$ 220 milhões Italiano chega para suprir posição deixada por Ederson, vendido ao Fenerbahçe

O Manchester City confirmou nesta terça-feira a contratação do goleiro italiano do PSG, Gianluigi Donnarumma, pouco depois de anunciar a saída do brasileiro Ederson para o Fenerbahçe, da Turquia.

O clube inglês pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 221,9 milhões) ao PSG pelo goleiro que foi decisivo na conquista da última Liga dos Campeões. Já pela venda de Ederson, o City teria recebido pouco menos da metade desse valor, 14 milhões de euros (cerca de R$ 88,8 milhões). O brasileiro encerra uma vitoriosa passagem pelo clube, ao qual chegou em 2017.





Segundo fontes da imprensa europeia, o principal motivo para a saída de Donnarumma está no fato de que o treinador Luis Enrique não o considera um bom jogador com os pés. Desde o Mundial de Clubes, ele foi afastado dos treinos da equipe, e compareceu à estreia do PSG em casa na Ligue 1 utilizando calça jeans e moletom, visualmente separado do resto do time pela ausência do uniforme.

No lado positivo, ele recebeu grande carinho da torcida presente no estádio. Em quatro temporadas pelo clube francês, Donarumma entrou em campo 161 vezes e conquistou 10 títulos: nove nacionais e a Champions League.

Veja também