Na briga pelo título da Premier League, City enfrenta Arsenal; veja escalações e onde assistir

A- A+

Na briga pelo título da Premier League, Manchester City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h, no Etihad Stadium. O City está na cola dos Gunners com cinco pontos de desvantagem e dois jogos a menos. Caso vença o rival londrino, a equipe de Guardiola vai depender apenas de si para conquistar mais um Campeonato Inglês.

Vencer Premier League não é novidade para o City sob o comando de Guardiola. Ele já ganhou quatro e agora busca a terceira consecutiva.

Já o Arsenal vive um jejum de títulos na Premier League. O último foi conquistado em 2004, de forma invicta com o time liderado tecnicamente pelo francês Henry.

O desempenho recente do Arsenal na Premier League não é animador. A equipe deixou Liverpool e West Ham empatarem após abrir 2 a 0 no placar. No último confronto, os Gunners empataram em 3 a 3 contra o Southampton.

Somando todas as competições, O City não perde há 15 partidas. A última derrota foi para o Tottenham, por 1 a 0, no dia 5 de fevereiro.

O Arsenal segue sem contar com o zagueiro Saliba, com lesão nas costas. Pelo lado do City, o desfalque é o também zagueiro Aké.

Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias e Laporte; Stones e Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Arsenal: Ramsdale; Ben White, Holding, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka e Thomas Partey; Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: ESPN e Star+.



Veja também

FUTEBOL Programas do Governo Federal e da CBF fortalecem o futebol feminino