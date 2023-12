Manchester City assegura jovem estrela argentina Claudio Echeverri por R$134 Milhões

A- A+

O Manchester City assegurou a contratação da jovem promessa argentina Claudio Echeverri, de 17 anos, do River Plate, desembolsando uma quantia de R$ 134 milhões, correspondente à multa rescisória do jogador. A transação foi confirmada por diversos veículos de imprensa tanto na Inglaterra quanto na Argentina, incluindo o "The Guardian" e a "TyC Sports".

Echeverri, que estreou no time profissional do River Plate em 2023 e disputou cinco jogos no Campeonato Argentino, ganhou destaque internacional durante a Copa do Mundo Sub-17 na Indonésia, ao marcar um hat-trick na vitória da Argentina sobre o Brasil nas quartas de final. O jogador, cujo contrato com o River Plate se encerraria em 2024, despertou o interesse de clubes como o Barcelona, mas acabou optando pelo Manchester City.

Apesar do acerto entre os clubes, Echeverri permanecerá no River Plate por mais uma temporada, conforme acordado por empréstimo. O jovem atacante argentino, que completa 18 anos em 2 de janeiro, seguirá no clube de Buenos Aires até o final de 2024 antes de se apresentar ao Manchester City.

O Deportivo Luján de Resistencia, que detém 15% dos direitos econômicos de Echeverri, receberá uma quantia máxima de 1 milhão de dólares como parte do acordo entre o River Plate e o Manchester City. A relação positiva entre os clubes, estabelecida durante a transferência de Julián Álvarez em 2022, é destacada como um ponto-chave nessa transação.

A contratação de Echeverri pelo Manchester City reforça a estratégia do clube inglês de investir em jovens talentos promissores. Embora a apresentação oficial do jogador na Inglaterra deva ocorrer na reabertura da janela de transferências em janeiro, há a possibilidade de um empréstimo para que ele ganhe experiência no futebol europeu antes de integrar efetivamente a equipe principal dos Citizens.

