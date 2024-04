A- A+

Premier League Manchester City bate Nottingham Forest e segue na cola do líder Arsenal A equipe comandada por Pep Guardiola segue na briga pelo quarto título consecutivo

O Manchester City venceu por 2 a 0 em sua visita ao Nottingham Forest, neste domingo (28), pela 35ª rodada da Premier League, ficando um ponto atrás do Arsenal mas com um jogo a menos.

A equipe do técnico Pep Guardiola continua na corrida pelo quarto título consecutivo do campeonato inglês, algo que nenhum outro time conseguiu antes na história da Premier. Os 'Citizens' têm a partida pendente contra o Tottenham, que será disputada em Londres no dia 14 de maio.

Enquanto espera, o City é o segundo colocado com 79 pontos, um a menos que o Arsenal (1º), e quatro a mais que o Liverpool (3º) já praticamente descartado na corrida pelo título.

No estádio City Ground, o Nottingham Forest não facilitou as coisas, apesar de ocupar a 17ª colocação na tabela, principalmente no primeiro tempo, em que os donos da casa se defenderam bem e colocaram em apuros o goleiro brasileiro Ederson.

Antes de sair no intervalo devido a uma lesão, Ederson desviou um chute de Neco Williams para escanteio (15'), se beneficiou da má conclusão de Chris Wood com o gol vazio (38') e foi salvo pelo travessão (45'+2).

O Manchester City se mostrava pouco perigoso, mas aproveitou uma bola parada para abrir o placar.

O craque belga Kevin de Bruyne cobrou escanteio no canto esquerdo e o croata Josko Gvardiol mandou para o fundo da rede (32'), enquanto os donos da casa ficaram temporariamente com dez jogadores após a saída de Williams devido a um problema na coxa.

O atacante norueguês Erling Haaland, que voltou após uma lesão, aumentou a vantagem dez minutos depois de entrar em campo graças a mais um passe de De Bruyne, que deu oito assistências em 2024.

O Nottingham Forest (26 pontos), que sofreu uma sanção com a retirada de quatro pontos por violação das regras financeiras, continua sob a ameaça de rebaixamento com Luton (18º, 25 pontos) e Burnley (19º, 24 pontos) em sua cola.

