Premier League Manchester City x Burnley marca retorno da Premier League; veja escalações e onde assistir O confronto começa a partir as 16h (horário de Brasília) desta sexta-feira (11)

A Premier League da temporada 23/24 tem início nesta sexta-feira (11) com um confronto que reúne os atuais campeões da primeira e segunda divisão do ano passado. O Manchester City visita o Burnley a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio Turf Moor.

A última temporada foi a mais vitoriosa do City. Além da Premier League, os comandados de Pep Guardiola venceram de forma inédita a Champions League e a Copa da Inglaterra.

Com cinco títulos nas últimas seis edições da Premier League, O City busca se tornar a primeira equipe a vencer quatro vezes consecutiva.

O principal reforço do Manchester City para a temporada foi o zagueiro croata Gvardiol, que chegou com um investimento de quase R$ 500 milhões.

Prováveis escalações:

Burnley: Trafford; Roberts, Beyer, O'Shea e Vitinho; Cork e Cullen; Redmond, Brownhill e Zaroury; Amdouni. Técnico: Vincent Kompany.

Manchester City: Ederson; Walker, John Stones, Rúben Dias e Akanji; Kovacic, Rodri e De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir: ESPN e Star+.

