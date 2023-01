Manchester City visita Chelsea em partida pela Premier League; veja escalações e onde assistir

A- A+

O único jogo da Premier League nesta quinta-feira (05) é um grande clássico. Às 17h, em Stamford Bridge, Chelsea e Manchester City se enfrentam em partida válida pela 19° rodada do Campeonato Inglês.

Os visitantes estão na segunda colocação da competição e tropecaram na última rodada, ao empatar contra o Everton. Com 36 pontos, a distância para o líder Arsenal é de oito. Os Gunners já jogaram na rodada e ficaram no empate contra o Newcastle, dando a chance do City encostar.

Já o Chelsea busca se recuperar na tabela para brigar por vagas nas competições europeias. Os donos da casa também chegam para o clássico apos ficar no empate. O adversário na última rodada foi o Nottingham Forest.

O Chelsea segue com alguns desfalques importantes como o volante Kanté, e os laterais Chilwell e Reece James. O City tem como dúvida os zagueiros Rúben Dias e Laporte.

Prováveis escalações:

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva e Cucurella; Jorginho, Zakaria e Mason Mount; Sterling, Pulisic e Havertz. Técnico: Graham Potter.

Manchester City: Ederson; Stones, Akanji e Ake; Lewis, Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Mahrez, Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Star + (streaming)

