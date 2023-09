Manchester City confirma reforço de Matheus Nunes em um negócio de R$329,9 milhões

A- A+

O Manchester City concluiu a contratação do meio-campista do Wolves, Matheus Nunes, por 53 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$329,9 milhões na cotação atual). O brasileiro naturalizado português, de 25 anos, passou ontem por exames médicos em Manchester e assinou um contrato de cinco anos depois de entrar em greve no Wolves para forçar a mudança. Esta sexta-feira (01) é o último dia da janela de transferências do futebol europeu.

The Portuguese international joins City from Wolves! — Manchester City (@ManCity) September 1, 2023

O jogador, que vestirá a camisa 27, afirmou em entrevista realizada e divulgada pelo clube inglês: “Estou muito feliz por me juntar ao Manchester City, campeão da Europa e clube que admiro há muito tempo.

“A oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores treinadores de todos os tempos, e ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo era algo que simplesmente não poderia recusar.

“Aprendi muito durante minha temporada no Wolves e estou animado para continuar melhorando na Premier League, uma divisão que tira o melhor de mim.

“Estou muito animado para seguir em frente, conhecer os fãs e espero fazer parte de muito mais sucesso no City.”

O Diretor de Futebol da Cidade, Txiki Begiristain, disse: “Matheus é um excelente jogador. Estamos muito felizes por ele estar aqui e sabemos que ele nos ajudará nesta temporada e além.



