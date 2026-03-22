Manchester City conta com brilho de jovem para faturar Copa da Liga Inglesa

A- A+

A final da Copa da Liga Inglesa foi disputada na tarde deste domingo (22), no histórico estádio de Wembley, entre Arsenal e Manchester City. E quem levantou a taça foi o time de azul, que derrotou o adversário, por 2 a 0, com dois gols do jovem lateral-esquerdo Nico O’Reilly, anotados na segunda etapa.



Eliminado no meio de semana da Champions League, o City levantou o seu 9º título da competição nacional em sua história, se aproximando do Liverpool, que conquistou o torneio em dez oportunidades. O técnico Pep Guardiola esteve à frente da equipe em cinco dessas campanhas e mantém a hegemonia como o treinador com o maior número de títulos. Nesta temporada, o gigante de Manchester ainda busca a Premier League e está nove pontos atrás do próprio Arsenal.





Por outro lado, o time de Mikel Arteta perdeu a oportunidade da ‘quádrupla coroa’ na temporada. A equipe conseguiu a classificação para as quartas de final da Champions League e continua na liderança da liga nacional. Pela Copa da Inglaterra, os londrinos encaram o Southampton, também pelas quartas de final, no dia 04 de abril.



Na decisão deste domingo, os comandados de Pep Guardiola conseguiram furar o bloqueio armado pelo Arsenal apenas no segundo tempo. Aos 14 minutos, Cherki cruzou dentro da área e o goleiro Kepa não conseguiu segurar. A bola ficou limpa para o lateral O’Reilly concluir para o fundo das redes.



Quatro minutos mais tarde, Doku carregou a bola para o meio e tocou para Rodri na entrada da área. O espanhol deixou para Matheus Nunes, que cruzou na medida para O’Relly aparecer novamente, como um centroavante, e mandar de cabeça. O jovem de 21 anos chegou a oito gols na temporada.

Veja também