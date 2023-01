Manchester City e Arsenal fazem duelo de líderes na Copa da Inglaterra

A- A+

Distante do primeiro colocado Arsenal na corrida pelo título da Premier League (cinco pontos de diferença e tendo disputado um jogo a mais), o Manchester City tem a chance de desferir um golpe psicológico se derrotar o adversário, nesta sexta-feira (27), pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O City desafia os 'Gunners' na Copa, na primeira partida de uma rodada de 16 avos de final em que não há outro jogo de igual magnitude. A bola rola às 17h (horário de Brasília) e conta com a transmissão exclusiva do Star+.

O atual campeão Liverpool também buscará vingança quando visitar Brighton no domingo. O último duelo entre as duas equipes, no dia 14 de janeiro, foi uma humilhação para os 'Reds', que foram derrotados por 3 a 0 no Campeonato Inglês.

O Chelsea, por sua vez, já está eliminado, ao contrário de Manchester United e Tottenham, que enfrentam times da segunda divisão no sábado (28).

