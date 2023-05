A- A+

Premier League Manchester City é campeão da Premier League sem jogar e sonha com tríplice coroa Citizens fazem clássico contra o Chelsea neste domingo (21), às 12h

O Manchester City se sagrou campeão da Premier League pela quinta vez nas últimas seis temporadas, após a derrota do Arsenal (2º) em sua visita ao Nottingham Forest (1x0), neste sábado (20), em jogo da 37ª rodada do campeonato inglês.

Com quatro pontos a menos e apenas uma partida para disputar, os 'Gunners' não poderão mais alcançar o City, que enfrentará o Chelsea neste domingo. Mesmo com um empate ou uma vitória, suas chances de impedir que os 'Citizens' de Pep Guardiola conquistassem o título teriam sido mínimas.

A equipe londrina comandada pelo espanhol Mikel Arteta não parecia disposta a tentar esse milagre em nenhum momento, diante de um Forest que mostrou um jogo dinâmico que serviu para assegurar sua permanência na primeira divisão.

Com o segundo lugar garantido, o Arsenal tem um consolo: conquistou uma vaga na próxima Liga dos Campeões, torneio que disputou pela última vez em 2016-2017. Mas os 'Gunners' viveram uma péssima reta final que ofuscou uma temporada na qual passaram a maior parte no topo da tabela.

A sequência de 11 vitórias consecutivas do City no campeonato desde o início de março, enquanto os londrinos venceram apenas dois jogos nas últimas oito rodadas, deu o título ao time liderado em campo por sua máquina de fazer gols, o norueguês Erling Haaland.

Este novo título nacional dá mais brilho a uma galeria de troféus cada vez mais suntuosa.

Mas a equipe de Guardiola ainda tem pela frente dois encontros com a história: a final da FA Cup no dia 3 de junho e a decisão da tão sonhada Champions League uma semana depois, o que poderia permitir que eles igualassem um feito alcançado apenas pelo Manchester United de Alex Ferguson, o último time a mostrar um domínio tão avassalador com a 'tríplice coroa' em 1999.

E exatamente os 'Red Devils' serão o adversário do City em Wembley, antes da final contra a Inter de Milão em Istambul, na Turquia, valendo um inédito título da 'Orelhuda' para os 'Citizens'.

