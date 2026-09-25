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Futebol Manchester City é considerado culpado de 114 infrações financeiras, diz The Athletic Segundo a publicação, nenhuma punição foi definida até o momento pelas autoridades, que também não tornaram pública sua decisão, e o clube de Manchester apresentará recurso

O Manchester City foi considerado culpado de 114 das 115 acusações que pesam contra o clube por violar as regras financeiras da Premier League, publicou o portal esportivo The Athletic nesta sexta-feira (25).

Segundo a publicação, nenhuma punição foi definida até o momento pelas autoridades, que também não tornaram pública sua decisão, e o clube de Manchester apresentará recurso.

Em fevereiro de 2023, após quatro anos de investigação, a liga inglesa apresentou 115 acusações contra os 'Citizens'.

Entre elas, há 80 infrações financeiras no período de 2009 a 2018 (contratos de patrocínio inflacionados ou complementos salariais não declarados, entre outras) e outras 35 acusações adicionais por falta de cooperação durante a fase de investigação.

De setembro a dezembro de 2024, uma longa audiência foi realizada perante uma comissão independente composta por três membros, em um local mantido em sigilo. Lá, os advogados da Premier League e os do clube abordaram esse conflito.

Em uma primeira reação oficial nesta sexta-feira, um porta-voz do Manchester City reafirmou que a posição do clube permanece a mesma de até agora.

"O processo da Premier League continua em andamento, com elementos importantes ainda a serem finalizados, e está sujeito a estrita confidencialidade. A posição do Manchester City permanece em conformidade com o comunicado do clube de fevereiro de 2023", afirmou.

Em 2020, a Uefa suspendeu a equipe por dois anos de suas competições continentais de clubes devido a supostas infrações ao fair-play financeiro, mas essa punição foi posteriormente revogada após um recurso apresentado na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Desde que foi comprado em 2008 pelo fundo de investimento Abu Dhabi United Group, dos Emirados Árabes Unidos, o Manchester City deu um salto de qualidade e acumula grandes títulos em sua fase mais recente.

O City marcou época durante a última década (2016-2026), na qual teve Pep Guardiola como técnico: conquistou sete títulos do Campeonato Inglês entre 2018 e 2024, e venceu pela primeira vez a Liga dos Campeões da Europa em 2023.

Se o clube for formalmente considerado culpado, a punição poderá incluir a perda de pontos ou até mesmo uma exclusão da Premier League.

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