Manchester City e Liverpool empatam em 1 a 1 no Campeonato Inglês

O Manchester City, líder do Campeonato Inglês, e o Liverpool, segundo colocado, empataram em 1 a 1 neste sábado (25), no Etihad Stadium, no jogo que abriu a 13ª rodada.

Um chute de longe de Trent Alexander-Arnold (80') decretou o empate na partida, depois que o City abriu o placar no primeiro tempo com Erling Haaland (27'), que marcou seu 50º gol na Premier League.

O resultado põe fim a uma série de 23 vitórias consecutivas em casa dos 'Citizens', contando todas as competições. Já os 'Reds' continuam sem vencer no Etihad Stadium desde novembro de 2015.

Com 29 pontos, o Manchester City se mantém provisoriamente na liderança do campeonato, perseguido pelo Liverpool, que tem 28. O Arsenal (3º), com 27 pontos, pede pular para a ponta da tabela se vencer o Brentford no último jogo deste sábado.

Confira a agende de jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sábado:

Manchester City - Liverpool 1 - 1

(12h00) Burnley - West Ham

Luton Town - Crystal Palace

Newcastle - Chelsea

Nottingham - Brighton

Sheffield United - AFC Bournemouth

(14h30) Brentford - Arsenal

Domingo:

(11h00) Tottenham - Aston Villa

(13h30) Everton - Manchester United

Segunda-feira:

(17h00) Fulham - Wolverhampton

