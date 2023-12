Manchester City é multado por protestos contra árbitro; veja o vídeo

A- A+

O Manchester City foi multado na última segunda-feira (18) em 120 mil libras (cerca de R$ 743 mil pela cotação atual) pela atitude dos seus jogadores no empate em 3 a 3 com o Tottenham, no dia 3 de dezembro, em jogo da Premier League.

Vários jogadores do City correram em direção ao árbitro Simon Hooper no final da partida, protestando com veemência por não aplicar a lei da vantagem e por ter assinalado falta sobre Erling Haaland quando o norueguês já havia se levantado do chão e dado um passe preciso para Jack Grealish.

O Erling Haaland ficou tão revoltado que o grito dele foi pego pelo microfone do árbitro pic.twitter.com/zRNh6Pr8Ct — Man City Brazil (@ManCityBrazil) December 13, 2023

O artilheiro norueguês atacou furiosamente o árbitro e após o embate publicou um vídeo da polêmica ação nas redes sociais acompanhado da menção WTF ('What the fuck', em inglês; algo como 'Que merda é essa', em tradução livre).

"Ele está um pouco decepcionado. Até o árbitro, se ele tivesse jogado pelo Manchester City hoje, estaria", disse o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola, acrescentando que ele também ficou surpreso com a decisão de Cooper.

