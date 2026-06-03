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COPA DO MUNDO Manchester City é o clube com mais jogadores na Copa, e Flamengo lidera entre brasileiros Nesta lista, quem aparece na segunda posição é o Bayern de Munique. O poderoso clube alemão cedeu 18 jogadores

O Manchester City é o clube que mais cedeu jogadores para a disputa da atual edição da Copa do Mundo, que vai contar pela primeira vez com 48 seleções, e que será disputada em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 19 atletas do clube inglês vão estar em ação, representando 12 equipes. Já entre os brasileiros, o Flamengo é o time com mais nomes na competição: nove atletas.



Nesta lista, quem aparece na segunda posição é o Bayern de Munique. O poderoso clube alemão cedeu 18 jogadores. Fechando o Top-3, dois gigantes europeus surgem empatados. Paris Saint-Germain e Arsenal, finalistas da Champions League, têm 16 atletas no Mundial.



Entre os convocados do conjunto azul inglês, os destaques que foram lembrados pelas equipes participantes são James Trafford, Marc Guehí, John Stones e Nico O'Reilly, além dos portugueses Bernardo Silva, Matheus Nunes e Ruben Días.





Já o segundo colocado nesta lista tem como representantes mais valiosos o goleador Harry Kane e os atacantes Luís Diaz e Michael Olise.



Entre os clubes brasileiros, o Flamengo, atual campeão da Libertadores, aparece como a equipe com mais atletas escolhidos. Classificado entre os 20 times com mais representantes no Mundial, a agremiação aparece ao lado de equipes como Al Nassr, Aston Villa, Al-Ahly, Sunderland e Al-Ahli.



O treinador Leonardo Jardim perdeu toda a sua defesa ao ceder os laterais Varella e Alex Sandro, o polivalente Danilo e o zagueiro Léo Pereira. Paquetá, Carrascal, Arrascaeta, Plata e De la Cruz completam a lista.



Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira teve seis atletas chamados para a competição: os defensores Gustavo Gómez e Piquerez, os meio-campistas Maurício e Emiliano Martínez, e os atacantes Jhon Arias e Ramón Sosa.

Clubes Brasileiros que cederam clubes para a Copa do Mundo:



- Flamengo, 9 jogadores: Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Paquetá, Carrascal (Colômbia), Arrascaeta (Uruguai), Plata (Equador), De La Cruz (Uruguai), Varela (Uruguai)



- Palmeiras, 6 jogadores: Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Mauricio, Piquerez (Uruguai), Ramón Sosa (Paraguai), Emiliano Martínez (Uruguai)



- Atlético-MG, 4 jogadores: Minda (Equador), Preciado (Equador), Alan Franco (Equador), Junior Alonso (Paraguai)



- Grêmio, 3 jogadores: Weverton, Balbuena (Paraguai), Villasanti (Paraguai)



- Inter, 2 jogadores: Félix Torres (Equador), Sergio Rochet (Uruguai)



- Botafogo, 1 jogador: Danilo



- Athletico-PR, 1 jogador: Juan Portilla (Colômbia)



- Vasco, 1 jogador: Andrés Gomez (Colômbia)



- Corinthians, 1 jogador: Memphis Depay (Holanda)



- Santos, 1 jogador: Neymar

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