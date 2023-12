A- A+

Mundial de clubes Manchester City é o quarto time inglês a vencer o Mundial de Clubes Confira a lista de vencedores do torneio no formato autal

O Manchester City inscreveu pela primeira vez o seu nome na lista de campeões do Mundial de Clubes, na qual sucede o Real Madrid, clube com mais títulos na competição, com um total de cinco.

O time inglês, quarto representante da Premier League a erguer o troféu, é o último campeão mundial de clubes antes da mudança de formato que será implementada em 2025, em que o torneio que reunia os campeões de cada confederação passará a contar com 32 equipes e será realizado a cada quatro anos.

Campeões mundiais levando em conta a edição inaugural de 2000 e o formato com o qual o torneio é disputado desde 2005 e que substituiu a Copa Intercontinental:

2000: Corinthians (BRA)

2005: São Paulo (BRA)

2006: Internacional (BRA)

2007: Milan (ITA)

2008: Manchester United (ING)

2009: Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milão (ITA)

2011: Barcelona (ESP)

2012: Corinthians (BRA)

2013: Bayern de Munique (ALE)

2014: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2018: Real Madrid (ESP)

2019: Liverpool (ING)

2020: Bayern de Munique (ALE)

2021: Chelsea (ING)

2022: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ING)

- Títulos por clubes:

5: Real Madrid (ESP)

3: Barcelona (ESP)

2: Corinthians (BRA), Bayern de Munique (ALE)

1: Liverpool (ING), São Paulo (BRA), Internacional (BRA), Milan (ITA), Manchester United (ING), Inter de Milão (ITA), Chelsea (ING), Manchester City (ING)

Títulos por continente:

16: Europa (Uefa)

4: América do Sul (Conmebol)

