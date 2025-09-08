Ter, 09 de Setembro

Londres

Manchester City e Premier League chegam a acordo e encerram litígio sobre patrocinio

Clube contestava medidas que tentam evitar acordos inflacionados, que podem prejudicar equilíbrio financeiro

Novas regras buscam evitar que patrocínios 'inflacionados' criem desequilíbrio financeiroNovas regras buscam evitar que patrocínios 'inflacionados' criem desequilíbrio financeiro - Foto: Reprodução/@ManCity via X

A Premier League e o Manchester City anunciaram nesta segunda-feira (8) que chegaram a um "acordo" para encerrar seu litígio sobre as regras de patrocínio impostas aos clubes ingleses.

O City, adquirido em 2008 por um fundo de investimentos dos Emirados Árabes Unidos, iniciou uma batalha judicial para tentar derrubar o regulamento sobre as Associated Party Transactions (APT), ao considerá-lo ilegal e discriminatório.

Esta norma regula os contratos de patrocínio comercial com empresas e corporações vinculadas aos proprietários dos clubes. O objetivo é garantir que os contratos representem o valor justo de mercado.

O crescimento do Manchester City foi impulsionado pelo apoio financeiro da Etihad Airways, companhia aérea com sede em Abu Dhabi que dá nome ao estádio da equipe e cuja marca é estampada o uniforme.

Um procedimento arbitral foi iniciado, mas a decisão, proferida em outubro de 2024, deu origem a interpretações muito diversas.

O clube considerou que todas as regras das APT haviam sido declaradas como nulas e inválidas. Por outro lado, a Premier League afirmou que foram consideradas e legítimas, e que só algumas delas deveriam ser retiradas ou emendadas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A liga inglesa emendou seu regulamento um mês depois, com o aval da maioria dos clubes. O Manchester City, então, atacou a nova versão do regulamento, o que originou um segundo procedimento.

Nesta segunda-feira, as duas partes anunciaram em conjunto que finalmente chegaram a um acordo para encerrar o litígio, com o clube reconhecendo que as regras atuais das APT são "válidas e obrigatórias".

Em um outro processo, a Premier League acusa o Manchester City de deliberadamente não ter cumprido as regras financeiras entre 2009 e 2018 para reforçar suas ambições esportivas, algo que o clube nega.

As duas partes defenderam suas posições no final de 2024 perante uma comissão independente. A decisão do "processo esportivo do século", como chamou a imprensa britânica, é aguardada para antes do final de 2025.

