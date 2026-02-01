Seg, 02 de Fevereiro

Campeonato Inglês

Manchester City só empata com Tottenham após fazer 2 a 0, e Arsenal abre vantagem na Premier League

A equipe comandada por Pep Guardiola está seis pontos atrás da liderança do Campeonato Inglês

Manchester City está distante do líder Arsenal na Premier LeagueManchester City está distante do líder Arsenal na Premier League - Foto: BEN STANSALL / AFP

O Manchester City vencia, com tranquilidade, o Tottenham por 2 a 0 no intervalo neste domingo (1º), mas permitiu a reação do adversário e cedeu o empate em 2 a 2 no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Com o resultado, a 24ª rodada da Premier League foi amplamente favorável ao líder Arsenal, que goleou o Leeds no sábado e chegou ao 53 pontos. O City tem 47, e Aston Villa, surpreendido em casa pelo Brentford e derrotado por 1 a 0, permanece com 46. O Tottenham subiu para a 14ª colocação, com 29.

O time de Guardiola esteve perto de voltar a vencer como visitante na Premier League após a derrota para o United e o empate com o Sunderland, mas após desperdiçar várias oportunidades de definir o confronto já na primeira etapa esteve perto de levar a virada no segundo tempo.

Em campanha decepcionante no campeonato nacional em oposição ao bom desempenho na Champions League, na qual terminou a primeira fase na quarta colocação, o Tottenham acumula seis rodadas sem vitórias na Premier League, mas o empate deste domingo foi festejado pela torcida.

O time fez um primeiro tempo muito ruim contra o Manchester City, que dominou a posse de bola (64%) e pressionou os donos da casa.

O Tottenham tinha dificuldades com a marcação exercida pelo adversário. Os dois gols do City saíram em falhas na saída de bola do rival.

Aos 11 minutos, Bissouma perdeu a bola para Bernardo Silva. Após passar por Haaland, a bola chegou para Cherki na direita. Ele invadiu a área e bateu, cruzado, de direita para abrir o placar.

Aos 45, Dragusin, pressionado na defesa do Tottenham, tentou o desafogo com um chutão. Após interceptação de Rodri, Bernardo Silva tocou para Semenyo, livre no centro da área, só desviou do goleiro Vicário para fazer 2 a 0.

Desorganizado na defesa, o Tottenham demonstrava ineficiência no ataque e conseguiu sua única finalização certa no primeiro tempo em uma cobrança de falta no último lance.

A torcida vaiou o fraco desempenho na primeira etapa do time da casa. O jogo mudou no segundo tempo. O Tottenham conseguiu equilibrar as ações e pressionou o City. Aos 12, Solanke fez boa jogada, se livrou da marcação do Khusanov e finalizou para marcar o primeiro gol dos anfitriões.

O centroavante do Tottenham voltou a marcar para empatar o jogo, com um golaço, aos 25. Solanke passou da bola no cruzamento de Gallagher, mas em atitude instintiva, em um chute de escorpião, conseguiu finalizar. A bola encobriu Donnarumma, goleiro de 1,96 m, e decretou o empate.

O jogo ficou aberto, com chances criadas pelas duas equipes, mas terminou em igualdade. A torcida no Tottenham Hotspur Stadium que vaiou o time no fim do primeiro tempo reconheceu o desempenho na segunda etapa e aplaudiu a reação e o empate.

O Manchester City enfrenta o Newcastle na quarta-feira pelo jogo de volta das semifinais da Copa da Liga Inglesa após vencer a ida por 2 a 0.

Pela Premier League, o time faz o clássico com o Liverpool no domingo. O Tottenham enfrenta o Manchester United no sábado.

