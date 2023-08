A- A+

Futebol Internacional Manchester City encaminha acerto com Lucas Paquetá Meio-campista brasileiro, que atua no West Ham, está sendo sondado pelo gigante inglês

Uma notícia surgiu ontem, terça-feira (8), informando que o meia da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá, está em avançadas negociações para se tornar jogador do Manchester City. Atualmente, Paquetá está espera iniciar sua segunda temporada no West Ham, após ter se destacado no Lyon anteriormente.

Conforme relatado por Marco Conterio, jornalista e editor do TUTTOmercato, o Manchester City progrediu em um acordo para adquirir Paquetá do West Ham por uma quantia de 70 milhões de libras (aproximadamente R$ 437 milhões).

O jogador brasileiro havia se transferido para o West Ham no início da temporada 2022/23 por 60 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões), após o clube de Londres ter vencido uma disputa com clubes do Big Six, como o Tottenham e o Arsenal. Embora seu começo no clube não tenha sido muito empolgante, ele conseguiu se adaptar e desempenhou um papel importante na conquista do título da Conference League. No total, ele marcou 5 gols e forneceu 7 assistências em 41 partidas.

Lucas Paquetá, com 25 anos de idade, surgiu nas categorias de base do Flamengo e posteriormente foi vendido ao Milan em um estágio inicial de sua carreira. No entanto, teve duas temporadas desafiadoras na Itália antes de se transferir para o Lyon. Em sua passagem pelo clube francês, ele marcou 21 gols e fez 14 assistências em um total de 80 partidas.

Seu excelente desempenho o levou a fazer parte da Seleção Brasileira, onde conquistou a posição de titular e registrou 9 gols e 42 assistências. Ele também fez parte da equipe que participou da Copa do Mundo de 2022.

Caso a transferência para o Manchester City se concretize, o Flamengo terá direito a receber 5% do valor da transferência, de acordo com o mecanismo de solidariedade da FIFA, por ter sido o clube formador de Paquetá. Isso significaria um montante aproximado de R$ 18,7 milhões para o Rubro-Negro.



