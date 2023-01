A- A+

Copa da Inglaterra Com quase força máxima, City encara Arsenal pela Copa da Inglaterra; veja escalações e onde assistir O confronto será o primeiro da temporada entre os dois times que estão disputando a Premier League

Na briga pelo título da Premier League, Manchester City e Arsenal se enfrentam neta sexta-feira (27), às 17h, pela 4° rodada da Copa da Inglaterra. O confronto acontece no Etihad Stadium, casa dos Citizens.

O Arsenal tem um jogo a menos e mesmo assim lidera o Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem sobre vice-líder City.

O primeiro turno da competição já passou e as equipes ainda não se enfrentaram nesta temporada. O jogo, que estava marcado pela 12° rodada, foi adiado por causa da morte da Rainha Elizabeth II. A partida foi remarcada para o dia 15 de fevereiro.

As equipes devem poupar poucos jogadores. O City vai colocar Ortega no lugar de Ederson, no gol. Pelo lado dos Gunners, Arteta vai trocar o destaque Saka pelo novato Leandro Trossard.

Prováveis escalações:

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Akanji e Ake; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Haaland e Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Arsenal: Turner; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Xhaka e Partey; Trossard, Odegaard e Martinelli; Nketiah. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: Star+

Veja também

futebol Fifa estuda mudar regra em disputa por pênaltis por conta do estilo de Dibu Martínez; entenda