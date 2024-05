Manchester City encara sua "Kryptonita", mas pode encaminhar título da Premier League nesta terça

A- A+

A Premier League nas últimas temporadas tem um protagonista em comum: o Manchester City. O time de Pep Guardiola tem sido o time a ser batido ao longo das edições passadas e também em 2023/2024. Na briga pelo título junto ao Arsenal, o City entra em campo nesta terça-feira, contra o Tottenham, fora de casa, em jogo atrasado, e se vencer, abre dois pontos de vantagem para o rival londrino, com uma rodada para o fim da competição.

Com o apelido de 'Shark Team' por ser, nas palavras dos jogadores e da imprensa inglesa "o grande tubarão que devora os adversários", o Manchester City costuma aproveitar quando sente 'cheiro de sangue na água'. Isto é, quando seus rivais dão a mínima brecha, a equipe de Guardiola não titubeia e ataca. Por exemplo, na última temporada, o City estava atrás do Arsenal na briga pelo título, mas quando os Gunners tropeçaram e tiveram uma sequência ruim, o 'Tubarão' deu o bote, tomou a liderança e conquistou o título.

O Manchester City vem de três títulos de Premier League de forma consecutiva e busca o quarto nesta temporada. Entre as últimas conquistas, a grande semelhança é ver como a equipe de Pep Guardiola encara as 10 rodadas finais e decisivas das suas campanhas. O time engata a sexta marcha e põe o pé no acelerador frente aos seus rivais.

Em 2020/2021, o City venceu sete e perdeu três das últimas dez rodadas, sendo campeão com 86 pontos, 12 a mais que o vice-campeão, Manchester United. Já em 21/22, o City não perdeu nas últimas dez rodadas, com sete vitórias e três empates, conquistando o título com 93 pontos, apenas um na frente do Liverpool, vice-campeão daquela temporada. Em 22/23, novamente o 'Shark Team' atacou e foram oito vitórias nas últimas dez rodadas, sendo os únicos resultados negativos nas duas últimas, quando o time já havia garantido o título inglês. No fim, foram 89 pontos, cinco a mais que Arsenal, vice.

Nesta temporada, para efeito de comparação, o Manchester City não somente a reta final da equipe tem sido forte, como o time de Pep Guardiola não sofre uma derrota pela Premier League desde a 15ª rodada, quando perdeu para o Aston Villa, fora de casa, por 1 a 0. Desde então, foram 21 partidas, com 17 vitórias e quatro empates. No recorte 'reta final', o City tem sete vitórias nos últimos sete jogos.





Mas apesar de todo retrospecto positivo das últimas temporadas de Premier League, o Manchester City vai precisar superar sua 'kryptonita' para colocar as mãos na taça do Campeonato Inglês. O Tottenham tem sido um mandante indigesto ao time de Guardiola em jogos no Tottenham Hotspur Stadium.

Desde que seu novo estádio foi inaugurado, em 2019, o Tottenham recebeu o Manchester City pela Premier League em quatro oportunidades e venceu todos os jogos. De quebra, os Spurs não levaram gols do City nessas partidas. Foram duas vitórias por 2 a 0 e outras duas por 1 a 0.

E o retrospecto frente ao Tottenham é algo que preocupa Pep Guardiola. O técnico do Manchester City relembrou as últimas partidas em Londres e sobre o 'tabu' frente aos Spurs, que apesar de ser o grande rival do Arsenal, pode contribuir indiretamente para que os Gunners continuem na liderança com uma rodada para o final da Premier League. Por outro lado, o City tem a chance de encaminhar um tetracampeonato inglês, o que nunca aconteceu na história da liga.

- Muitas vezes fomos lá e jogamos muito bem, muitas, muitas vezes, mas não fomos capazes de marcar e vencer os jogos. Mas para fazer algo neste país que nenhuma outra equipe fez, então você tem que fazer algo especial, excepcional, eu diria. E isso nunca aconteceu na Premier League, então temos que fazer isso desta vez. A história está diante de nós e temos que aceitá-la. Se não vencemos antes, agora é hora de vencer. Caso contrário, o Arsenal será o campeão - afirmou Pep, em entrevista coletiva.

Tottenham e Manchester City entram em campo nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em jogo atrasado da 34ª rodada da Premier League. Se vencer, o City vai para a última rodada com dois pontos de vantagem para o Arsenal. Em caso de empate ou derrota do City, o Arsenal vai para a rodada final como líder e pode conquistar o título com uma vitória sobre o Everton, em casa.

