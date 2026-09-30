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FUTEBOL INTERNACIONAL Manchester City enfrenta futuro incerto por infrações financeiras O clube nega as acusações e anunciou que vai recorrer contra o veredicto

O Manchester City, o clube mais vencedor da Inglaterra na última década, enfrenta um futuro incerto após ser considerado culpado de graves infrações financeiras que podem leválo a perder seus títulos ou a ser expulso da Premier League.

Uma comissão independente concluiu, após anos de investigações, que o clube patrocinado por Abu Dhabi organizou contratos "falsos" com vários parceiros comerciais para inflar artificialmente suas receitas e reduzir custos em mais de 900 milhões de libras (1,2 bilhão de dólares, 6,18 bilhões de reais) entre 2009 e 2018.

As irregularidades permitiram ocultar o verdadeiro estado de suas finanças, evitando assim violar os limites de gastos da Premier League e da Uefa.

O técnico Pep Guardiola, que comandou o clube de 2016 a 2026, manifestou nesta quarta-feira seu apoio à equipe com a qual conquistou 20 títulos.

"Estou, sempre estive e sempre estarei apoiando o meu clube", publicou no X. "Sejamos claros: vamos superar esta prova juntos", completou o espanhol de 55 anos.

O City se transformou em uma potência do futebol desde sua compra em 2008 pelo xeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos.

Nos últimos 15 anos, ganhou oito títulos da Premier League, quatro FA Cups e sete Copas da Liga, além de conquistar a primeira Liga dos Campeões da história do clube em 2023.

Também em 2023, o clube foi acusado pela Premier League, após uma investigação sobre supostas infrações financeiras.

Para a comissão independente, o clube violou todas as acusações relacionadas a infrações financeiras e a maioria das acusações vinculadas à falta de colaboração com a investigação.



Possíveis reclamações de outros clubes



O clube nega as acusações e anunciou na terça-feira que vai recorrer contra o veredicto.

O anúncio da Premier League provocou um terremoto no futebol inglês e deixa em aberto o futuro de um clube que hoje está consolidado como potência europeia.

A punição ainda não foi divulgada, mas, de acordo com as regras da Premier League, o Manchester City pode enfrentar perda de pontos, multa ou até mesmo a expulsão da primeira divisão.

Everton e Nottingham Forest perderam pontos na temporada 2023-2024 por uma única infração às regras de 'fair play' financeiro.

O City pode, inclusive, enfrentar um rebaixamento, diante da magnitude do caso contra o clube.

Também se especula sobre a possibilidade de retirada dos títulos conquistados durante o período.

"Se o recurso de apelação não prosperar, o Manchester City não pode permanecer na liga, tem que sofrer as consequências. E digo isso como torcedor", declarou à BBC David Bernstein, ex-dirigente do clube, de 1998 a 2003.

Outro fator a considerar é a reivindicação de compensações por parte de outros clubes, que podem custar à equipe centenas de milhões de libras.

O ex-diretor-geral do Liverpool Christian Purslow declarou à BBC que os clubes farão "fila para buscar compensação".

O ex-zagueiro do clube Micah Richards, que fez parte do elenco que conquistou o primeiro campeonato do City após 44 anos de jejum em 2012, disse que a incerteza é "desoladora".

"Os relatos são preocupantes. Vi as palavras usadas pela Premier League sobre contratos enganosos e me senti absolutamente devastado", declarou no podcast The Rest is Football.

Um "asterisco" na carreira dos jogadores



O ex-jogador do Liverpool Jamie Carragher disse que sentia pena, tanto pelos jogadores do City quanto pelos de outros times que não conseguiram conquistar os troféus levantados pelo time de Manchester.

"Sinto pelos jogadores... muitos vão sentir que grande parte de suas carreiras terá um asterisco ou que muita gente vai considerar suas conquistas uma farsa", disse ao canal Sky Sports News.

"Os jogadores ouviram que estava tudo certo, que isso nunca daria em nada", acrescentou.

O presidente da Premier League, Richard Masters, também se pronunciou.

A decisão "detalha como o clube infringiu sistematicamente as regras da Premier League durante quase uma década", declarou, segundo o comunicado divulgado pela liga inglesa na terça-feira.

Masters reforçou o compromisso da Premier League em agir rapidamente e oferecer segurança à liga, aos clubes e aos torcedores.

A próxima partida do clube está marcada para 11 de outubro, em Anfield, contra o Liverpool, justamente seu maior rival na última década.

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