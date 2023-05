Manchester City enfrenta Leeds na reta final da Premier League; veja escalações e onde assistir

A- A+

Na reta final da Premier League, o Manchester City enfrenta o Leeds neste sábado (6), às 11h (horário de Brasília), no Etihad Stadium. O confronto é válido pela 35° rodada da competição que é liderada pelo City.

A equipe treinada por Guardiola tomou a primeira posição do Arsenal na reta decisiva do torneio. Com um jogo a menos, os Citizens estão um ponto a frente do rival londrino.

Na última partida, uma vitória por 3 a 0 diante do West Ham, o centroavante Haaland quebrou o recorde de gols em uma única edição de Premier League. Já são 35 gols marcados, superando as marcas de Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle) e Alan Shearer (1994/95, pelo Blackburn), ambos com 34.

O Leeds é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 30 pontos, empatado com o Nottingham Forest (18°) e Leicester (16°).

Prováveis escalações:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Gundogan; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Wober, Firpo; Roca, McKennie, Forshaw; Summerville, Rodrigo, Gnonto. Técnico: S. Allardyce.

Onde assistir: Star +

