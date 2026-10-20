Manchester City goleia AEK Atenas com hat-trick de Phil Foden
Os 'Citizens' somam, assim, duas vitórias em três partidas da Champions, depois de terem iniciado a campanha continental com um triunfo de 2 a 0 na visita ao Porto
O Manchester City, sem Erling Haaland, mas com um 'hat-trick' de Phil Foden, goleou o AEK Atenas por 5 a 1 nesta terça-feira (20), no Etihad Stadium, uma semana após ter sido derrotado pelo Paris Saint-Germain.
Os 'Citizens' somam, assim, duas vitórias em três partidas da Champions, depois de terem iniciado a campanha continental com um triunfo de 2 a 0 na visita ao Porto.
O técnico Enzo Maresca fez algumas alterações em sua escalação inicial, dando a titularidade ao brasileiro Allan e ao jovem atacante alemão Floyd Samba, de 17 anos, que atuou no comando do ataque no lugar de Haaland, poupado depois de apresentar um pequeno desconforto no final de semana.
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O grande destaque foi Foden, que marcou aos 34, 65 e 76 minutos e garantiu a vitória.
O meio-campista inglês Elliot Anderson (12') e o francês Rayan Cherki (57') anotaram os outros dois gols da equipe da casa, enquanto o lateral-esquerdo albanês Stavro Pilo (52') descontou para o AEK, atual campeão grego.