Ter, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Manchester City goleia AEK Atenas com hat-trick de Phil Foden

Os 'Citizens' somam, assim, duas vitórias em três partidas da Champions, depois de terem iniciado a campanha continental com um triunfo de 2 a 0 na visita ao Porto

Reportar Erro
O meio-campista inglês do Manchester City, n&ordm; 47, Phil Foden, comemora após marcar o quarto gol da equipe durante a partida de futebol da UEFA Champions LeagueO meio-campista inglês do Manchester City, nº 47, Phil Foden, comemora após marcar o quarto gol da equipe durante a partida de futebol da UEFA Champions League - Foto: Oli Scarff / AFP

O Manchester City, sem Erling Haaland, mas com um 'hat-trick' de Phil Foden, goleou o AEK Atenas por 5 a 1 nesta terça-feira (20), no Etihad Stadium, uma semana após ter sido derrotado pelo Paris Saint-Germain.

Os 'Citizens' somam, assim, duas vitórias em três partidas da Champions, depois de terem iniciado a campanha continental com um triunfo de 2 a 0 na visita ao Porto.

O técnico Enzo Maresca fez algumas alterações em sua escalação inicial, dando a titularidade ao brasileiro Allan e ao jovem atacante alemão Floyd Samba, de 17 anos, que atuou no comando do ataque no lugar de Haaland, poupado depois de apresentar um pequeno desconforto no final de semana.

Leia também

• Gabigol reencontra bom futebol e tem sua melhor temporada desde 2022

• Alex Brasil deixa o comando do futebol do Santa Cruz após conquista do acesso à Série B

• Santa Cruz deve fechar com novo diretor de futebol até o final o de semana, diz presidente

O grande destaque foi Foden, que marcou aos 34, 65 e 76 minutos e garantiu a vitória.

O meio-campista inglês Elliot Anderson (12') e o francês Rayan Cherki (57') anotaram os outros dois gols da equipe da casa, enquanto o lateral-esquerdo albanês Stavro Pilo (52') descontou para o AEK, atual campeão grego.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter